Enzo Valbonesi a "Salotto blu": "La montagna? Grande opportunità e problema irrisolto"

Esce in questi giorni, per la casa editrice "Ponte vecchio", il libro, scritto dal giornalista Oscar Bandini e dal ex amministratore Enzo Valbonesi, dal titolo "Il futuro dei Parchi". Valbonesi ne ha parlato in anteprima con Mario Russomanno nella trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Valbonesi, che fu presidente del Parco Casentinese, oggi Patrimonio dell'umanità per Unesco, si è soffermato sui temi della collina e della montagna: "Di fronte abbiamo il rischio dello spopolamento - ha avvertito. Servono politiche diverse: chi abita in montagna deve vedere nei Parchi una risorsa e non un limite. Le amministrazioni delle città di pianura devono capire che la montagna è una ricchezza da difendere e di cui occuparsi". Il libro sarà presentato per la prima volta in pubblico sabato alle 16,30 a Santa Sofia presso il centro culturale Sandro Pertini.