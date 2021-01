Epifania, i Pasqualotti di Meldola regalano doni e canti nel reparto di Pediatria

L'atmosfera dell'Epifania nel reparto di Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Mercoledì mattina i Pasqualotti di Meldola sono al nosocomio forlivese per festeggiare con canti e doni per operatori sanitari e naturalmente per i piccoli pazienti. Erano accompagnati dal sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e da rappresentanti del consiglio comunale. Hanno allietato i bambini ricoverati i loro genitori e tutto il personale con un piccolo spettacolo musicale, ispirato alle tradizioni del nostro territorio.

"E' stata una breve visita carica di significato e di vicinanza della comunità e delle sue istituzioni - commenta il primario di Pediatria, Enrico Valletta - accompagnata da bellissimi doni per i bambini e di un concreto pensiero rivolto anche agli operatori sanitari. Dopo le doverose parole di gratitudine, abbiamo invitato i pasqualotti ad essere con noi, nella loro formazione completa (una ventina di persone), non appena la situazione lo consentirà per un concerto in piena regola nella sala d'aspetto della nostra Pediatria".