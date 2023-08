Cavalca da quando aveva 6 anni, ora Ginevra punta alle Olimpiadi: "E' sempre stato il mio sogno"

Una campionessa di dressage che continua a piazzarsi sul podio di ogni gara che affronta. Ginevra Coperchio, 24enne di Forlimpopoli, ha iniziato ad andare a cavallo a 6 anni e a 13 ha iniziato a gareggiare nella disciplina base di chi pratica equitazione: il dressage, che, praticamente, è l'addestramento del cavallo con esecuzione di grafici, movimenti ed evoluzioni prestabilite con un sottofondo musicale. Un bello spettacolo da seguire ma una disciplina olimpionica rigorosa e precisa che necessita di molto allenamento. "E' sempre stato il mio sogno - spiega Ginevra - Fin da piccola volevo lavorare coi cavalli. I miei genitori andavano a cavallo ma non mi hanno mai spinto, è stata una passione che piano piano mi ha conquistato. Ora è il mio lavoro: addestro, insegno al circolo Ippico "La Botte" di Massa Lombarda e sono un cavaliere da gara".

Nel 2012 i genitori acquistarono per Ginevra, Edipo, un cavallo che l'ha accompagnata nella prima parte della sua carriera agonistica. Sia nel 2014 che nel 2017 ha vinto gli Europei riservati ai cavalli iberici, nel 2019, invece, ha conquistato gli assoluti italiani. Il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. "Ho partecipato al campionato Fei (Federazione Italiana Sport Equestri) aperto a tutte le tipologie di cavalli nel 2015 con la squadra nazionale Junior e Young Riders - spiega Ginevra - ora punto alle Olimpiadi. Devo fare le selezioni per ottenere punti e preparare un cavallo giovane per addestrarlo alla perfezione". Ginevra è appena tornata dall'internazionale di Achleiten (Austria) dove ha conquistato due secondi posti con Lude Fan de Marren (sei anni) e con Toronto (sette anni) un terzo e un secondo posto.