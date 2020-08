Era ricercato in tutt'Italia: il truffatore seriale commette un errore, stanato a Forlì

Deve scontare quattro anni e mezzo di reclusione ed una multa di 1400 euro per "ricettazione", reato commesso principalmente tra Milano, Napoli e Avellino. Un 43enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità. I detective avevano appreso della possibile presenza in città di un uomo che doveva scontare una pena detentiva. Sul suo capo, infatti, da dicembre pendeva un ordine di arresto emesso dalla Procura di Avellino per ben quattro condanne, l’ultima delle quali risalente al 2019.

Il soggetto era attivamente ricercato anche alla Polizia di Napoli. Era in particolar “specializzato” nella ricettazione degli assegni “rubati”, reato che ha commesso in varie parti d’Italia a partire dal 2011. Inoltre ha anche precedenti per truffe ai danni delle compagnie assicuratrici, tant’è che è riuscito in diverse occasioni a “intascare” fraudolentemente indennizzi.

Di lui si erano perse le tracce, anche perché era spesso in giro per l’Italia e la sua presenza non veniva registrata nelle strutture ricettive. I poliziotti della Squadra Mobile sono risaliti al numero di telefono dell’uomo e, attraverso mezzi tecnici, domenica lo hanno localizzato e bloccato, notificandogli il provvedimento restrittivo e trasferendolo in carcere a Forlì. In Questura, l’uomo ha negato qualsiasi coinvolgimento criminale o di essere stato mai condannato; tuttavia, dopo le procedure di identificazione e messo di fronte all’evidenza dei fatti, ha ammesso le proprie responsabilità.