Era un volto noto del paese: addio al titolare dell'emporio del giardinaggio

Meldola è in lutto per la morte del commerciante Mario Pezzi. Classe 1967, era titolare dell'emporio "Da Mario" in via Montanari specializzato in prodotti per il giardinaggio e casa, nel piazzale dei bus. Sgomento in paese per la scomparsa del negoziante, attivo anche in iniziative di solidarietà. Su Facebook la Protezione Civile ha pubblicato un post di cordoglio, "amico e benefattore della nostra associazione".