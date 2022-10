Erano stati imbrattati con vernice: i volontari ripristinano fermate bus, bacheche e pali del semaforo

Continua l'impegno contro il degrado dei "gilet gialli ambientali". Attrezzati con sverniciatori e detergenti in alcune ore hanno ripristinato alcune aree della zona-ovest del comune di Forli. Coordinati da Naldi Maurizio e da Erica, i cittadini attivi si sono impegnati a riportare alla normalità alcuni beni comuni, fermate autobus, bacheche e perfino pali del semaforo, tutti imbrattati di vernice. "Punti della città che davano, a chi percorreva quel tratto di viabilità , in particolare visitatori, turisti, ma anche a tutti i cittadini forlivesi, un'immagine negativa - afferma Naldi, coordinatore del Comitato Territoriale dei Quartieri zona 2 di Forli -. E’ importante mantenere la nostra città lontano dal degrado. Dobbiamo impegnarci di più tutti per difendere i beni comuni e farli rispettare".

"La rigenerazione degli spazi comuni - afferma Erica dei gilet gialli - è un esempio educativo per tutti, da un senso di sicurezza e di fiducia per tutti. Le persone sono interpreti dell’ambiente in cui vivono e ne traggono comportamenti di conseguenza. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare i cittadini al rispetto ambientale ed ai beni comuni. Abbiamo spesso collaborato con il Wwf e con le associazioni ambientaliste del comune di Forli nell’organizzare diverse giornate ecologiche di raccolta rifiuti abbandonati. Siamo tuttora impegnati nel mantenere il territorio pulito lontano dal degrado. Stiamo riscontrando in questi giorni un aumento della quantità di abbandono di rifiuti, in particolare a lato delle campane di vetro, nei fossati di campagna ed in tangenziale".

"A fronte di tutto ciò non si riscontra una fattiva presenza di repressione sul territorio alla ricerca di indizi per la verbalizzazione sanzionatoria, specialmente se vengono segnalati da cittadini attivi l’impressione è che non vi è un servizio continuativo, e a volte gli indizi individuati vengono persi - conclude -. Un incoraggiamento all’amministrazione di investire di più, per il personale necessario, per cercare di debellare questo malessere". "Ben vengano le iniziative atte all’educazione ambientale nelle scuole primarie, come segnale tangibile su un problema che stà diventando di vaste proporzioni fuori controllo", conclude Naldi.