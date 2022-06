Esame di maturità al via col tema d'italiano: Pascoli e Verga tra gli autori presenti nelle tracce

La lunga notte prima degli esami, la corsa alla posto 'perfetto' e l'attesa per l'apertura delle buste. Il tema d'italiano ha aperto ufficialmente l'esame di maturità 2022. Alle 8.30 è stata pubblicata sul sito del ministero dell'Istruzione la chiave elettronica con la quale le scuole in questi minuti possono decrittare il testo della prima prova scritta. Subito le indiscrezioni riportate da Skuola.net, pochi minuti dopo il via della prova: ai maturandi è stato chiesto di analizzare il brano "La via ferrata" di Giovanni Pascoli, mentre l'altro autore è Giovanni Verga con la novella "Nedda. Bozzetto Siciliano". Per l'analisi di un testo argomentativo "La sola colpa di essere nati" di Gherardo Colombo e Liliana Segre. Nelle tracce anche un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.

Tra gli argomenti c'è anche quello dell'iperconnessione. "Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello" è il titolo del tema, al quale è stata chiesta una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni. Un'altra traccia è la comprensione e l'analisi di un brano tratto da Oliver Sacks "Musicofilia", chiedendo ai candidati un'analisi sul potere che la musica esercita sugli esseri umani. In tutto sono sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Per lo scritto di italiano sono 6 le ore messe a disposizione per l'elaborato. La prima prova vale 15 punti sui cento di cui è composto il voto della maturità 2022. L'esame orale può garantire allo studente fino a 25 punti, punteggio che va a sommarsi ai crediti accumulati negli ultimi tre anni di studio. La seconda prova conta al massimo fino a 10 punti. Ogni scuola sceglierà una sua traccia (versione, problemi, traduzione o quant’altro prevede la prova di indirizzo) in base ai programmi svolti dalle classi durante il ciclo triennale.