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Cronaca

Esame di maturità concluso anche all'Itis: tutti i maturi. I "bravissimi" sono 23, in 6 ottengono anche la lode

Nelle 10 classi scrutinate hanno sostenuto con successo l'esame di maturità ben 191 studenti

Redazione 15 luglio 2022 11:09

Maturità conclusa anche per gli studenti di quinta dell'Istituto tecnico industriale "Marconi" di Forlì. Nelle 10 classi scrutinate hanno sostenuto con successo l'esame di maturità ben 191 studenti. Di questi 23 hanno avuto il massimo dei voti, 100/100 e tra di loro in 6 hanno accompagnato il massimo risultato con anche la lode. Ecco l'elenco dei nei-maturi dell'Itis.

Classe: 5A CH CHIMICA E MATERIALI            
            
    AMADEI    AURELIO    68
    AMADORI    ERICA    98
    ARANCI    SIMONE    67
    ASSORTI    GIULIA    77
    BALESTRI    CHIBUUZE    83
    BARUCCI    FEDERICO    70
    CAMPODUNI    CATERINA    90
    CASAMENTI    CHIARA    100
    COLLINI    JADA    66
    FABBRI    CHIARA    67
    FOSCHI    GIULIA    84
    GENOVA    GIULIA    73
    GRAZIANI    IRENE    82
    LOMBARDI    SARA    90
    MARIANI    EMMA    78
    MAZZONI    LORENZO    67
    NATI    ASIA    90
    RAGGI    MATTIA    86
    RANIERI    ANNA GAIA    68
    SERRI    CATERINA    82
    VALENTINI    LEONARDO    66
              
Classe: 5B CH CHIMICA E MATERIALI            
            
    AUGELLI    GIANMICHELE    80
    AVENALI    GIADA    60
    BOTEZ    MARCO    75
    CHIUSI    CARLOTTA    62
    DINEVA    MARIA DINKOVA    82
    FABBRI    ANDREA    77
    LIBERATORE    CHIARA    78
    LIVERANI    CAMILLA    82
    LOMBARDI    GIULIO    85
    MANUZZI    SIMONE    100 e lode
    MENGHETTI    RICCARDO    96
    NANNINI    RACHELE    100
    PAZZI    MARTINA    72
    PELLACANI    SOFIA    78
    PIAZZA    FEDERICA    95
    QUINTABA'    RUBENS    60
    RAGAZZINI    BENEDETTA    74
    RAGGI    SIMONE    84
    SASSANO    GIORGIA    73
    TOGNI    FRANCO    77
    VALENTINI    FRANCESCO    100 e lode
    ZAMBELLI    FRANCESCA    65
            
Classe: 5A EN ELETTRONICA            
            
    AMADORI    MATTEO    95
    APOSTOL    ALEXANDRU    80
    BAZZOCCHI    FILIPPO    67
    BOMBARDI    MATTIA    68
    BOUIRI    ABDESSAMAD    64
    BROCCHI    SIMONE    82
    CRISTARELLI    SIMONE    100
    ELEONORI    FRANCESCO    66
    FABBRI    ALESSIO    73
    FOCA    TOMMASO    82
    FOCACCI    ENRICO    96
    FUCACCI    ANDREA    83
    GUEYE    PAPA    70
    LAZZARI    LUCA    94
    MAZZA    DAVIDE    82
    MOSCHINI    MARCO    90
    ROMDHANI    OMRAN    60
    SANTILLO    GABRIELE    74
    SYZIU    EMILIANO    70
    TARULLI    DOMENICO    64
    WU    JIAJUN    66
    ZHANG    LUCA    100
             
Classe: 5B EN ELETTRONICA            
            
    DAMIANI    MATTEO    75
    MAGNI    LORENZO    98
    MAZZONI    MATTIA    80
    MONTANARI    LORENZO    70
    PANZAVOLTA    FEDERICO    100
    PERUGINI    FABIO    65
    PINTO    ASIA    100
    TULIPANI    LORENZO    92
    VALERIANI    TOMMASO    100
    VERITA'    PIETRO    21
 
Classe: 5A EL ELETTROTECNICA            
            
    ALASASFEH    ABDELHAMID    62
    ALESSANDRINI    MATTEO    80
    AMADORI    MATTIA    75
    ANGELI    MICHELE    98
    BAGIONI    SIMONE    75
    BRASINI GIUNCHI    GIACOMO    100
    CANESTRINI    SIMONE    65
    CASADEI    GIULIO    100
    FABBRI    LUCA    75
    FANTINI    MARCO    82
    MANTINI    MICHELE    78
    MARCHI    ANDREA    90
    MAZZINI    ANDREA    74
    MAZZONI    LORENZO    62
    MENGOZZI    SAMUELE    82
    MONTI    MATTEO    62
    REINSCHI    ALEXANDRU    60
    REPETOWSKI    MARCO    90
    SILVESTRONI    LUCA    100
    SOLDATELLI    MATTEO    95
    STRADAIOLI    GIACOMO    72
    TRAMONTI    MICHELE    80
    VICARI    NICOLAS    68
    VLADESCU    RAUL LUCIAN    90
    ZECCHINI    ANDREA    60
           
            
Classe: 5B EL ELETTROTECNICA            
            
    BASSINI    LEONARDO    65
    CORVINI    DIEGO    100
    CRESCENZO    GIANLUCA    85
    GRAMELLINI    ALBERTO    66
    MATTEUCCI    ALESSANDRO    95
    ONOFRI    MAICOL    65
    ORLATI    GIACOMO    70
    PETROSINO    ANGELO    60
    SAMPINO    FRANCESCO    60
    SCOZZOLI    NICOLA    100 e lode
    SIBONI    THOMAS    100
    STERNINI    RICCARDO    68
    TRAMONTI    GIACOMO    70

Classe: 5EG ENERGIA            
            
    AGRESTI    NICOLO'    80
    BUCCIOLI    NICOLA    70
    COSTA    GIACOMO    78
    COVERI    FRANCESCO    78
    DI MAURO    EMANUELE    60
    FARINELLI    MATTEO    71
    GHINI    CARLO    68
    GUIDI    CARLO ALBERTO    18
    KHAMLICHI    MOHAMED    70
    LUPATTELLI    FRANCESCO    62
    MAGNANI    ADAM    71
    MERCURIALI    MASSIMILIANO    62
    MEZZANINO    FRANCESCO    61
    RAVAIOLI    RICCARDO    76
    ULIVI    JACOPO    66

Classe: 5A MC MECCANICA MECCATRONICA            
            
    AGOSTINI    ALESSANDRO    68
    BARZANTI    MATTEO    92
    BENINI    NICOLAS    72
    BERARDOZZI    ELENA    96
    BEZZI    ENRICO    100
    CANGINI    ANDREA    70
    CASTELLUCCI    ENRICO    62
    CIANI    LUCA    61
    DELL'AMORE    LEONARDO    66
    FABBRI    NICOLA    84
    FABBRICA    ADAM    85
    FOGGETTI    ELIA    61
    GORINI    ANDREA    86
    GRAZIANI    ARTURO    75
    LELLI    ALICE    94
    LEONI    MATTEO    65
    MONTAGUTI    CHIARA    100 e lode
    OLIVA    RAFFAELE    60
    OLIVUCCI    LORENZO    73
    PANZAVOLTA    MATTEO    78
    POIRIER    YANNICK    80
    RICCI    FRANCESCO    83
    SARDI    MATTIA    72
    SERRATORE    PAOLO    75
    VERNOCCHI    LUCA    100 e lode
            
Classe: 5B MC MECCANICA MECCATRONICA            
            
    AGOSTINI    ENRICO    96
    BARAVELLI    ROBERTO    60
    BAROGI    GIANMARCO    75
    BERTI    ALESSIA    100 e lode
    BONACCORSI    FILIPPO    76
    BOSCHERINI    DIEGO    85
    CAPPELLI    MICHELANGELO    65
    CIPRESSI    CARLOTTA    97
    FONTANA    VALERY    86
    GAD    DIVED    65
    GARAVINI    BIAGIO    75
    IMPERIALE    NIKO    100
    LAZZARINI    LUCA    78
    LIVORNESE    LORENZO    75
    LUCCHESE    MATTIA    60
    MARONI    NICOLO'    60
    MAZZANI    FEDERICO    73
    MAZZANTI    MATTEO    73
    MONTI    MARIO ANTONIO    63
    ORTALI    MATTEO    100
    PRATICO'    DANIELE    63
    SARASINI    FRANCESCO    91
    SARTINI    GIORGIA    94
    SOLAROLI    ANDREA    19
    STROCCHI    MANUEL    75
    TASSI    PAOLO    94
             
Classe: 5C MC MECCANICA MECCATRONICA            
            
    BIONDINI    RICCARDO    100
    BONI    ALEX    82
    CANNIZZO    STEFANO    95
    CASAMENTI    FRANCESCO    78
    DOLCI    LORENZO    75
    FABBRI    MARCO    100
    FOSCHI    GABRIELE    86
    MEDRI    LORENZO    86
    MININNO    MATTIA    77
    PAGANINI    FILIPPO    81
    PERINI    LUCA    98
    VENTURINI    MATTEO    78
 

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Redazione 15 luglio 2022 11:09
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