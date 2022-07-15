Esame di maturità concluso anche all'Itis: tutti i maturi. I "bravissimi" sono 23, in 6 ottengono anche la lode
Nelle 10 classi scrutinate hanno sostenuto con successo l'esame di maturità ben 191 studenti
Maturità conclusa anche per gli studenti di quinta dell'Istituto tecnico industriale "Marconi" di Forlì. Nelle 10 classi scrutinate hanno sostenuto con successo l'esame di maturità ben 191 studenti. Di questi 23 hanno avuto il massimo dei voti, 100/100 e tra di loro in 6 hanno accompagnato il massimo risultato con anche la lode. Ecco l'elenco dei nei-maturi dell'Itis.
Classe: 5A CH CHIMICA E MATERIALI
AMADEI AURELIO 68
AMADORI ERICA 98
ARANCI SIMONE 67
ASSORTI GIULIA 77
BALESTRI CHIBUUZE 83
BARUCCI FEDERICO 70
CAMPODUNI CATERINA 90
CASAMENTI CHIARA 100
COLLINI JADA 66
FABBRI CHIARA 67
FOSCHI GIULIA 84
GENOVA GIULIA 73
GRAZIANI IRENE 82
LOMBARDI SARA 90
MARIANI EMMA 78
MAZZONI LORENZO 67
NATI ASIA 90
RAGGI MATTIA 86
RANIERI ANNA GAIA 68
SERRI CATERINA 82
VALENTINI LEONARDO 66
Classe: 5B CH CHIMICA E MATERIALI
AUGELLI GIANMICHELE 80
AVENALI GIADA 60
BOTEZ MARCO 75
CHIUSI CARLOTTA 62
DINEVA MARIA DINKOVA 82
FABBRI ANDREA 77
LIBERATORE CHIARA 78
LIVERANI CAMILLA 82
LOMBARDI GIULIO 85
MANUZZI SIMONE 100 e lode
MENGHETTI RICCARDO 96
NANNINI RACHELE 100
PAZZI MARTINA 72
PELLACANI SOFIA 78
PIAZZA FEDERICA 95
QUINTABA' RUBENS 60
RAGAZZINI BENEDETTA 74
RAGGI SIMONE 84
SASSANO GIORGIA 73
TOGNI FRANCO 77
VALENTINI FRANCESCO 100 e lode
ZAMBELLI FRANCESCA 65
Classe: 5A EN ELETTRONICA
AMADORI MATTEO 95
APOSTOL ALEXANDRU 80
BAZZOCCHI FILIPPO 67
BOMBARDI MATTIA 68
BOUIRI ABDESSAMAD 64
BROCCHI SIMONE 82
CRISTARELLI SIMONE 100
ELEONORI FRANCESCO 66
FABBRI ALESSIO 73
FOCA TOMMASO 82
FOCACCI ENRICO 96
FUCACCI ANDREA 83
GUEYE PAPA 70
LAZZARI LUCA 94
MAZZA DAVIDE 82
MOSCHINI MARCO 90
ROMDHANI OMRAN 60
SANTILLO GABRIELE 74
SYZIU EMILIANO 70
TARULLI DOMENICO 64
WU JIAJUN 66
ZHANG LUCA 100
Classe: 5B EN ELETTRONICA
DAMIANI MATTEO 75
MAGNI LORENZO 98
MAZZONI MATTIA 80
MONTANARI LORENZO 70
PANZAVOLTA FEDERICO 100
PERUGINI FABIO 65
PINTO ASIA 100
TULIPANI LORENZO 92
VALERIANI TOMMASO 100
VERITA' PIETRO 21
Classe: 5A EL ELETTROTECNICA
ALASASFEH ABDELHAMID 62
ALESSANDRINI MATTEO 80
AMADORI MATTIA 75
ANGELI MICHELE 98
BAGIONI SIMONE 75
BRASINI GIUNCHI GIACOMO 100
CANESTRINI SIMONE 65
CASADEI GIULIO 100
FABBRI LUCA 75
FANTINI MARCO 82
MANTINI MICHELE 78
MARCHI ANDREA 90
MAZZINI ANDREA 74
MAZZONI LORENZO 62
MENGOZZI SAMUELE 82
MONTI MATTEO 62
REINSCHI ALEXANDRU 60
REPETOWSKI MARCO 90
SILVESTRONI LUCA 100
SOLDATELLI MATTEO 95
STRADAIOLI GIACOMO 72
TRAMONTI MICHELE 80
VICARI NICOLAS 68
VLADESCU RAUL LUCIAN 90
ZECCHINI ANDREA 60
Classe: 5B EL ELETTROTECNICA
BASSINI LEONARDO 65
CORVINI DIEGO 100
CRESCENZO GIANLUCA 85
GRAMELLINI ALBERTO 66
MATTEUCCI ALESSANDRO 95
ONOFRI MAICOL 65
ORLATI GIACOMO 70
PETROSINO ANGELO 60
SAMPINO FRANCESCO 60
SCOZZOLI NICOLA 100 e lode
SIBONI THOMAS 100
STERNINI RICCARDO 68
TRAMONTI GIACOMO 70
Classe: 5EG ENERGIA
AGRESTI NICOLO' 80
BUCCIOLI NICOLA 70
COSTA GIACOMO 78
COVERI FRANCESCO 78
DI MAURO EMANUELE 60
FARINELLI MATTEO 71
GHINI CARLO 68
GUIDI CARLO ALBERTO 18
KHAMLICHI MOHAMED 70
LUPATTELLI FRANCESCO 62
MAGNANI ADAM 71
MERCURIALI MASSIMILIANO 62
MEZZANINO FRANCESCO 61
RAVAIOLI RICCARDO 76
ULIVI JACOPO 66
Classe: 5A MC MECCANICA MECCATRONICA
AGOSTINI ALESSANDRO 68
BARZANTI MATTEO 92
BENINI NICOLAS 72
BERARDOZZI ELENA 96
BEZZI ENRICO 100
CANGINI ANDREA 70
CASTELLUCCI ENRICO 62
CIANI LUCA 61
DELL'AMORE LEONARDO 66
FABBRI NICOLA 84
FABBRICA ADAM 85
FOGGETTI ELIA 61
GORINI ANDREA 86
GRAZIANI ARTURO 75
LELLI ALICE 94
LEONI MATTEO 65
MONTAGUTI CHIARA 100 e lode
OLIVA RAFFAELE 60
OLIVUCCI LORENZO 73
PANZAVOLTA MATTEO 78
POIRIER YANNICK 80
RICCI FRANCESCO 83
SARDI MATTIA 72
SERRATORE PAOLO 75
VERNOCCHI LUCA 100 e lode
Classe: 5B MC MECCANICA MECCATRONICA
AGOSTINI ENRICO 96
BARAVELLI ROBERTO 60
BAROGI GIANMARCO 75
BERTI ALESSIA 100 e lode
BONACCORSI FILIPPO 76
BOSCHERINI DIEGO 85
CAPPELLI MICHELANGELO 65
CIPRESSI CARLOTTA 97
FONTANA VALERY 86
GAD DIVED 65
GARAVINI BIAGIO 75
IMPERIALE NIKO 100
LAZZARINI LUCA 78
LIVORNESE LORENZO 75
LUCCHESE MATTIA 60
MARONI NICOLO' 60
MAZZANI FEDERICO 73
MAZZANTI MATTEO 73
MONTI MARIO ANTONIO 63
ORTALI MATTEO 100
PRATICO' DANIELE 63
SARASINI FRANCESCO 91
SARTINI GIORGIA 94
SOLAROLI ANDREA 19
STROCCHI MANUEL 75
TASSI PAOLO 94
Classe: 5C MC MECCANICA MECCATRONICA
BIONDINI RICCARDO 100
BONI ALEX 82
CANNIZZO STEFANO 95
CASAMENTI FRANCESCO 78
DOLCI LORENZO 75
FABBRI MARCO 100
FOSCHI GABRIELE 86
MEDRI LORENZO 86
MININNO MATTIA 77
PAGANINI FILIPPO 81
PERINI LUCA 98
VENTURINI MATTEO 78