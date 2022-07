Maturità 2022, ecco come è andata all'alberghiero "Artusi" e al Liceo "Carducci". Diploma con lode per tre ragazzi

E' tempo di vacanze per i neo 'maturi' dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Pellegrino Artusi" e del Liceo delle Scienze Umane “Valfredo Carducci di Forlimpopoli. Sono in totale 125 i ragazzi freschi di diploma, otto dei quali con il massimo dei voti. Per tre giovani il ciclo di studi si è concluso con la lode: ad acquisirla Jacopo Collinelli, Enrico Nasolini e Sofia Fabbri.

Sono 630 gli studenti che hanno frequentato l'Istituto professionale "Pellegrino Artusi" di Forlì. Di questi gli ammessi sono stati 459, mentre in 95 devono fare i conti col giudizio sospeso. I bocciati sono stati 49, mentre gli studenti non scrutinati 27. Esaminando per fasce d'età, gli studenti del primo anno sono stati 210, 184 dei quali promossi con la piena sufficienza, mentre in 19 dovranno ripetere la prima (sono sette invece i non scrutinati). Sono stati ammessi al terzo anno con in 80, mentre in 43 hanno l'asterisco al fianco del "6".

Sono 17 coloro che dovranno rifrequentare la seconda (6 gli studenti non scrutinati). Il terzo anno è stato frequentato da 120 allievi, 85 ammessi alla quarta, mentre i respinti sono 6. In 25 dovranno recuperare la materia col debito formativo, mentre sono 4 gli studenti non scrutinati. Sono 110 gli studenti promossi al quinto anno: la quarta è stata frequentata da 154 ragazzi, sette dei quali non ammessi. Giudizio sospeso per 27 allievi, mentre sono 10 i non scrutinati.

Sono 144 gli studenti che nell'anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato il Liceo delle Scienze Umane “Valfredo Carducci”. Complessivamente sono 92 i ragazzi ammessi, 44 quelli col giudizio sospeso, mentre cinque dovranno ripetere l'anno (tre gli studenti non scrutinati). Sono dodici coloro che hanno superato la maturità.

5°D Enogastronomia Ipsseoa

MATTEO ANGELINI 94

ALESSIO BELLI 81

LORENZO CAMERANI 60

JASON CAPETO 62

LARA CASTELLI 95

JACOPO COLLINELLI 100 E LODE

MATTIA FRASCALI 75

MOHAMETH GUEVE 65

?NICOLO' LAGHI 84

LUCA MAMBELLI 93

SIBILLA MAZZONI 82

MAME DIARRA NDOYE 75

MATTIA OLEANDRI 100

MANUEL PRIMICERI 67

GIACOMO ROSSI 73

LAURACHIARA RUOCCO 66

REBECCA TIMPERI 82

5°A Enogastronomia Ipsseoa

ALICE BATANI 96

MARCO BERNABINI 84

ANTONIA BOEMIO 93

TOBIA BOSSIO 70

CHANTAL BREGLI 88

GIORGIA CANGINI 85

SARA CHIARUCCI 84

EMMA D'ANGELO 74

ALESSANDRO ERCOLANI 67

CHAIMAE ESSAKY 95

NICOLE GIULIANI 61

IVAN IANNUZZI 60

LORENZO ISOLA 67

RICCARDO MARCHETTI 61

LUCIANO MASCARO 74

NICOLO' PIOVACCARI 63

GIANLUCA RAZZANO 64

NICOLA ROCCHI 76

FEDERICO SPADA 73

MATTIA TADALDI 100

MARIAROSA TURSO 100

5°AS Terzo periodo valutativo-Art Enogastronomia Ipsseoa serale

MARCO BRANZAGLIA 95

MATILDA CASTELLUCCI 98

ALDO ESPOSITO 87

ALESSIO FEDELE 77

SIMONA FIORI 80

GIULIA GORDINI 72

MATTEO LOLLI 76

ARTEMIDE MAMBRINI 98

ENRICO NASOLINI 100 E LODE

STEFANO SANSONI 93

MARGARITA SMAKAJ 92

5°AL Liceo Scienze Umane

CARMELA AUTIERO 84

MIRIAM BASILI 73

ALICE BAZZOCCHI 95

SOFIA PIA CONCETTA CIVILTA' 78

SOFIA FABBRI 100 E LODE

MARTINA FERRARA 60

GIULIA FINESSI 70

REBECCA MALUCELLI 83

ANNA RUTH SEPCIUC 61

ALESSANDRO SILVAGNI 91

PIETRO SUZZI BARBERINI 72

CATERINA VITALI 84

5°B Accoglienza turistica Ipsseoa

MARTINA AMORUSO 80

ALESANDRO BILLI 67

MATTEO PIO BISERNI 75

MANUEL CELLI 68

SARA CHIADINI 60

MARIA COCO 69

AZZURRA DI MAURO 70

NADIA EL ATTAOUI 74

SARA GIUBELLINI 85

FEDERICO GIUNCHI 84

ANEK KAUR 77

LUCA MALPEZZI 65

ARIANNA MILO 91

MATTIA MINGOZZI 70

ALICE MONTANARI 64

FRANCESCA NARDI 62

GIULIA PINI 78

ELENA SALVETTI 78

CLAUDIA SIBONI 61

ANDREEA CRISTINA UNGUREANU 80

ERIKA VERNOCCHI 75

SAMIRA VERSARI 90

EMILY ZAMA 69

5°F Enogastronomia Ipsseoa

ANDREA ABBONDANZA 64

FILIPPO BARDI 66

MARCO BISSONI 64

RIVER BJORN BRIGHI 64

EMANUELE CASADEI 78

ROBERTO CISTERNI 61

ALICE CUPO 91

CHIARA DAVID 95

BINETA DIENG 62

MARTINA ESPOSITO 70

GABRIELE GAROIA 64

NICOLO' LOMBARDI 100

MATTEO MAGNANI 70

MARIA MADDALENA MENGONI 68

DAVIDE MERENDI 66

GIANNI PAPPALARDI 68

ROSSELLA RUGACCI 61

PATRICK SANCHINI 71

MISHEL TABAKU 82

FILIPPO TAIOLA 62

SYRIA ZEPRI 69

5°C Servizi di sala e di vendita Ipsseoa

SIMONE ANTONIOLI 72

SARA BATTISTINI 95

SIMONE BIONDI 77

SARA CUTULLO 64

NICOLO' DI LEONFORTE 77

CAMILLA FABBRI 62

FLAVIA LUPO 78

VITTORIA MAFFEI 100

ALICE MILO 96

AURORA MYRTAJ 61

LUISA NAVARRA 70

ANNA PELELLA 62

SAMUELE RAFELLI 82

GIULIA RAGNI 85

GABRIELE SPAZZOLI 86

VIOLA TORELLI 81

VALERIA CARLA TUPPOLANO 62

SERGIO VENTURA LIPPI 70

MARTINA ZANNI 80

5°E Servizi di sala e di vendita Ipsseoa

FEDERICO AMADORI 68

ALBERTO BAGNARA 66

ALESSIA BARILARI 74

THOMAS BOSCHETTI 76

DARIO GABRIEL CAMARA TROYA 63

LORENZO DELLAPASQUA 92

KRISTIAN FOCCHI 62

MATTEO GIORGI 70

SHARON GUERRIERI 82

SARA MAIOLI 64

ANIA MAZZANI 75

NICOLO' MAZZINI 78

ALESSANDRA RAVAIOLI 83

GIOVANNI RUFFINO 70

ALICE SERVADEI 83

NICOLA SOLDATI 85

SOFIA VENTURI 81

NICHOLAS ZANOTTI 62