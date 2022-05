Escursioni, sapori e musica: è stato un ricco weekend a Castrocaro e Terra del Sole col Festival del Camper

Tanti camperisti, provenienti da tante province e regioni italiane, si sono dati appuntamento nel fine settimana al Festival del Camper a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Dal benvenuto con la festa romagnola gli assaggi dei prodotti e la simpatica musica condotta dalla autoctona band Val Montone, alla stupenda camminata sui verdeggianti rilievi del Rio Cozzi; dalle visite guidate nelle magnificenze medievali (Fortezza di Castrocaro) e rinascimentali (Terra del Sole), nonché all’escursione in e-Bike ala tenuta Pennita dei “Grandi Oli-Tre Foglie” 2022, ed in bicicletta al Parco Fluviale Castrocaro-Forlì, i viaggiatori in camper hanno potuto sperimentare questi segmenti di turismo attivo e culturale all’insegna del plein air e dell’outdoor. La banda cittadina domenica mattina ha allietato l’aperitivo di arrivederci nei pressi del Mercato Contadino, ai camperisti grati e desiderosi di vivere prossime esperienze in terra romagnola.