Escursioni tra natura e spiritualità: dal Cammino di San Vicinio al trekking tra le Foreste Casentinesi

Con l’arrivo della bella stagione ripartono le proposte slow ed en plein air del Circuito Regionale dei Cammini e Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna, che lancia l’edizione 2023 di “I Love Cammini Emilia-Romagna” (camminiemiliaromagna.it/it). Esperienze autentiche tra natura, arte, storia e spiritualità – alla “portata di tutte le gambe” per scoprire sia a piedi che in bicicletta, le comunità e i territori. Un calendario di passeggiate e attività dai ritmi lenti, di uno o più giorni, che portano, zaino in spalla, tra chiese medievali, santuari di campagna, sorgenti naturali, alberi monumentali, piccoli borghi e città d'arte, con un passo adatto a tutti e sempre in compagnia.

L’iniziativa verrà ufficialmente presentata al pubblico alla 19esima edizione della manifestazione “Fa la Cosa Giusta” di Milano, sabato, nell’incontro “Camminare in Emilia-Romagna. Primavera Estate Autunno 2023 esperienze lungo i Cammini del Circuito regionale” (ore 13, “Piazza Grandi Cammini”). Apt Servizi Emilia-Romagna sarà presente alla Rassegna Nazionale dedicata agli stili di vita sostenibili (venerdì 24 - domenica 26 marzo) con il proprio stand (MB 22 Pad. 3), dove sarà possibile incontrare i referenti dei Cammini e alcuni Operatori Turistici Regionali e raccogliere materiale informativo sulle varie attività in programma.

"C’è sempre più voglia di contatto con la natura, ritmi lenti ed esperienze autentiche - commenta l’Assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini- e creando la rete dei Cammini anni fa abbiamo cercato di dare una risposta a queste esigenze del viaggiatore contemporaneo. Oggi andiamo oltre, con un ricco calendario di iniziative all’insegna del movimento lento, che si inaugura con “I Love Cammini” e le sue decine e decine di proposte per tutti". Sono oltre 50 ad oggi gli appuntamenti, da aprile a ottobre, di “I Love Cammini 2023” con proposte che spaziano dalle camminate da 1 a 6 notti in compagnia di guide esperte, con pernottamento in più luoghi, alle escursioni di una sola giornata per conoscere alcune tappe dei Cammini, fino agli appuntamenti serali tra natura ed enogastronomia.

Tra le proposte di più giorni, il Cammino di San Vicinio (Natura Attiva in Valle Savio), propone tre giornate per rigenerarsi all’aria aperta a contatto con la natura, tra passeggiate, visite guidate e trekking avventurosi nel territorio della Valle del Savio e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (FC). L’esperienza include la suggestiva escursione a bordo di un battello elettrico nello splendido scenario del lago della Diga di Ridracoli, in collaborazione con l’Ecomuseo delle Acque (l’esperienza può essere prenotata fino alla fine del mese di ottobre). Per chi desidera intraprendere cammini di più giorni con approfondimenti spirituali, sempre in Romagna c’è l’itinerario de “I Percorsi del Savio”, dedicato a San Vicinio: “Spiritualità in Valle Savio: un'emozionante esperienza di tre giorni”, tre giornate nella bellezza della Valle del Savio, lungo il Cammino di San Vicinio, primo vescovo di Sarsina e celebre taumaturgo. Il cammino prevede la visita ai pilastri portanti della fede Mercatese: la Sacra Chiesa della Madonna del Ponte, a Longiano, la Basilica Cattedrale Santa Maria Annunziata e San Vicinio a Sarsina e, l’ultimo giorno, visita alla Basilica di Santa Maria del Monte di Cesena oppure al Santuario di Corzano a Bagno di Romagna.

Non mancano le camminate urbane, come quella proposta sul tema de Il Cammino di Dante - trekking ad anello tra la Romagna e il Casentino (Ar), che ripercorre l’ideale tragitto che il Sommo Poeta compì agli inizi del XII secolo tra le città di Ravenna e Firenze - che include la visita alla Tomba di Dante a Ravenna. Le esperienze, in continuo aggiornamento, e i link per informazioni sulle varie attività, sono consultabili nella pagina dei Cammini Emilia-Romagna: camminiemiliaromagna.it/it.