Escursionista cade su un terreno impervio e scivola per 7 metri sotto gli occhi del marito: traumi e ricovero al Bufalini

Incidente nel comune di San Godenzo per un'escursionista che a seguito di una caduta su terreno impervio è scivolata per circa 7 metri arrivando ad un fosso sottostante. La caduta ha provocato traumi vari e una probabile pneumologia al torace. Il marito della donna (di 77 anni) ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco che hanno supportato le operazioni di recupero tramite verricello dell'elisoccorso. I tecnici presenti hanno stabilizzato l'infortunata per poi predisporre il recupero sull'elisoccorso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di San Godenzo ed il personale dell'ambulanza Rocca 58 mentre era stata allertata anche la stazione del Soccorso Alpino Falterona. La donna è stata elitrasportata all'ospedale di Cesena per ricevere le cure del caso.