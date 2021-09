L'escursione in mountain bike verso l'Acquacheta finisce con una brutta caduta: soccorso con tecniche alpinistiche

E' incappato in rovinosa caduta con la mountain bike, riportando un trauma ad una gamba. Un turista tedesco di 51 anni è stato soccorso giovedì mattina dal personale del Soccorso Alpino di Monte Falco. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 lungo il sentiero Cai numero 407, che da San Benedetto in Alpe conduce all'Acquacheta. Gli amici che si trovavano con l'infortunato hanno cercato di chiedere aiuto, ma nella zona non c’era linea telefonica. Perciò uno di loro è sceso in bici verso il paese, attivando il 118.

La sala operativa ha attivato l'intervento dell'ambulanza di Rocca San Casciano e della squadra infermieristica del Soccorso Alpino e Speleologico di Monte Falco composta da 10 operatori. Il personale giunto sul posto ha provveduto ad immobilizzare il ferito, garantendogli inoltre protezione termica. Posizionato sulla barella portantina è stato trasportato dai tecnici, con tecniche alpinistiche fino al paese, dove ad attendere c’era l’ambulanza che ha poi provveduto a trasferire l’uomo all’ospedale di Forlì.