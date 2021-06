Tragedia all'Acquacheta: escursionista precipita in una scarpata e muore dopo un volo di 50 metri

Nulla hanno potuto i soccorritori per strappare alla morte un escursionista

E' precipitato in una scarpata, impattando anche contro sassi dopo un volo di circa 50 metri. Nulla hanno potuto i soccorritori per strappare alla morte un escursionista. L'incidente si è verificato mercoledì pomeriggio intorno alle 15.30 nei pressi della cascata dell'Acquacheta. Sul posto è intervenuto il personale del Soccorso Alpino, affiancato dai medici del 118. Inizialmente era stato richiesto l'intervento anche dell'elicottero attrezzato per questo genere di operazioni di salvataggio, decollato da Pavullo, ma è rientrato operativo alla base dopo che il medico ne ha constatato il decesso.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava lungo un sentiero, quando è caduto in una scarpata, scivolando per circa 50 metri ed impattando anche col capo. I traumi riportati sono stati fatali. Complicate le operazioni di rimozione della salma, che richiederanno diverse ore.

Seguiranno aggiornamenti