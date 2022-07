Perde il controllo della bici e precipita in una scarpata: il volo di 100 metri è fatale ad un escursionista

E' finita in tragedia l'escursione in mountain bike di un 52 aretino sull'Appennino forlivese. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di sabato nei pressi del Passo della Calla, nel Comune di Santa Sofia, all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava insieme ad alcuni amici e stava percorrendo un sentiero in direzione Cullacce, quando improvvisamente ha perso il controllo della propria bici, finendo in una scarpata e precipitando per circa cento metri.

Sono stati gli amici del 52enne ad allertare il 118. I sanitari hanno operato insieme al personale del Soccorso alpino della stazione 'Monte Falco', oltre ai carabinieri forestali di Campigna. Vista la situazione, è stato chiesto anche l'intervento dell'elicottero dotato di verricello ed è stato così possibile recuperare il ferito. Data la gravità della situazione i sanitari del Saer sul posto hanno intubato l’uomo che era privo di coscienza e respirava a fatica.

Caricato sulla barella portantina è stato trasportato per circa 100 metri sul sentiero per raggiungere l’ambulanza che prontamente è arrivata sulla strada forestale per portarlo oltre 300 metri nel punto in cui Elipavullo l’ha vericellato con massima urgenza per trasportarlo all’ospedale di Ravenna. Purtroppo per l’uomo in condizioni gravissime non c’è stato nulla da fare. La vittima era originaria di Poppi, in provincia di Arezzo.