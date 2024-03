Esempio di energia pulita: la comunità solare di Forlì sul podio della Solar Champions League

Forlì sul secondo gradino del podio della "Solar Champions League Level 4", un evento unico che ha catturato entusiasmo delle attuali 28 comunità solari in tutta Italia e che si è svolto domenica all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola nell'ambito dell'E-Day, l'evento annuale incentrato sulla transizione energetica e sul ruolo delle comunità energetiche. Nella sfida finale, le Stelle di Medicina hanno conquistato il titolo di campioni, seguite dai Fiori di Forlì. La referente della Comunità Solare di Forlì Nadine Finke si dichiara particolarmente felice di questo risultato. “Come Parents For Future Forlì abbiamo fortemente creduto nella nascita della comunità solare di Forlì, spendendoci in prima persona - spiega Nadine Finke di Parents For Future Forlì -. I nostri sforzi oggi sono stati premiati con un meraviglioso secondo posto sul podio della Solar Champions League, per l'autoconsumo collettivo dell'energia prodotta dalle famiglie della nostra comunità.”

Il professore Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità Solari e ideatore del progetto spiega: “La Solar Champions League LEVEL4 non è solo una competizione, ma un veicolo che coinvolge la comunità, le imprese e i negozi locali per rendere la sostenibilità parte integrante della nostra vita quotidiana. Oggi la nostra rete conta 800 kW di impianti fotovoltaici familiari che hanno condiviso quasi 63000 kWh di energia elettrica tra i 276 cittadini solari che giocano in 28 comunità solari. Un’ azione concertata che comprende anche 14 stazioni di ricarica per auto elettriche e 104 automobilisti elettrici che hanno portato a una riduzione complessiva di 377 tonnellate di anidride carbonica. Ho ideato questo modello di comunità energetica per insegnare che l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici sui tetti delle case viene consumata tutta dalla comunità a km zero senza bisogno di leggi specifiche, in attesa di una riforma del mercato elettrico che ancora non si è vista”

All’interno della celebrazione sono stati consegnati anche dei riconoscimenti speciali agli sponsor “Costruttori di Città Solari”, che hanno permesso l’erogazione di 24.000 euro di premi alle famiglie sottoforma di buoni spesa per l’energia che hanno condiviso. La comunità solare di Forlì è nata esattamente un anno fa. “Per festeggiare il nostro primo compleanno e far conoscere il successo di questa realtà agli abitanti della nostra città, è previsto un evento pubblico la sera di venerdì 22 marzo - annuncia Donatella Piccioni -. Presto saranno comunicati ulteriori dettagli". Aggiornato al 31 dicembre, sono coinvolte nel progetto 16 famiglie, con 5.948 kWh di energia solare condivisa. E' stata evitata la formazione di 15.048 kg di anidride carbonica (1.255 alberi equivalenti) e sono stati regoati 2.379 euro di buoni spesa.

“Guardando al futuro, l’organizzazione si impegna a espandere e migliorare ulteriormente la competizione per coinvolgere sempre più comunità in tutta Italia e nuovi sponsor che desiderano sostenere un innovativo progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa migliorando i propri indicatori ESG e aiutando le città a trasformarsi in città solari, ha dichiarato Marinella Michelato, amministratore delegato di SIC srl SB.