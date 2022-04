Esemplare di falco pellegrino ferito in A14: missione di salvataggio della PolStrada con safety car

Gli agenti della Sottosezione autostradale della Polizia Stradale di Forlì sono stati impegnati giovedì pomeriggio nella missione di salvataggio di un falco pellegrino ferito. L'intervento è stato effettuato lungo il tratto romagnolo dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, all'altezza del chilometro 133 sud (siamo quasi a Riccione), dove numerosi automobilisti in transito avevano segnalato un volatile in difficoltà. L'esemplare di falco pellegrino, dopo essersi ferito, si era appollaiato sullo spartitraffico centrale, senza più riuscire a volare.

I poliziotti sanno che in questi casi non c’è un minuto da perdere, perché l’animale rischia di essere travolto dagli altri veicoli: azionando sirena e lampeggianti, in modalità safety car hanno rallentato il traffico, così personale di Società Autostrade per l’Italia è riuscito ad avvicinarsi e a mettere la bestiolina in una borsa per evitare che si facesse ancora più male. Tutto si è risolto per il meglio: il falco, malconcio e spaventato ma al sicuro, poco dopo è stato affidato ai volontari del Centro Recupero Animali Selvatici di Rimini per le cure del caso.