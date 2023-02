Esercitazione in Campigna con prove di ricerca e disseppellimento in valanga

Nella giornata di lunedì, a Montefalco (Campigna), si svolgerà un'esercitazione congiunta del Soccorso Alpino Emilia-Romagna e Carabinieri Forestali per il servizio MeteoMont, il servizio di previsione valanghe gestito dai Carabinieri Forestali per la regione Emilia-Romagna. Nel corso del momento formativo, dove si effettueranno prove di sondaggio, ricerca e disseppellimento in valanga, parteciperanno più di una ventina di operatori tra tecnici del Soccorso Alpino Emilia-Romagna stazione monte Falco, tecnici regionali del Soccorso Alpino e Carabinieri Forestali.



L'esercitazione si svolgerà nei pressi del comprensorio sciistico Campigna-Montefalco, grazie anche al supporto del gestore degli impianti sciistici del comune di Santa Sofia.