Esercito, esercitazione off-road a bordo dei Lince per i soldati del "Trieste"

Il 66esimo reggimento fanteria Aeromobile "Trieste" di Forlì ha concluso nei giorni scorsi il corso di scuola guida avanzata fuoristrada su Veicolo Tattico Leggero Multiruolo "Lince". L’attività, pianificata e condotta da istruttori di guida qualificati “Off-Road” del reggimento aeromobile, è stata condotta a favore del proprio personale, dell’Ottavo reggimento genio guastatori paracadutisti “Folgore” e del Multinational CimicGroup. Articolato su cinque giornate il corso si è sviluppato su una fase teorica e una pratica con attività di guida diurne e notturne con l’ausilio di sistemi di visione IR e ad intensificazione di luce.

La fase pratica è servita ai frequentatori per accrescere le conoscenze del mezzo, il cui peso e ingombro rappresentano una difficoltà per ogni conduttore, e la capacità di affrontare itinerari anche particolarmente insidiosi. Gli esercizi pratici, ideati al fine di spingere l’addestramento al massimo del realismo, hanno previsto il superamento di pendenze longitudinali e laterali, buche con fondo sabbioso e irregolare, “twist” (che consiste in una successione sfalsata ma continua di buche e dossi), tratti con massi sporgenti e superamento di un guado della profondità di circa un metro. Il corso si è svolto nella pista di guida avanzata Off-Road “An Nasiriyah”, da poco inaugurata al Sesto reggimento logistico di supporto generale di Budrio (Bologna).