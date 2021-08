Quarta missione in Libano con i colori delle Nazioni Unite: la Brigata Aeromobile Friuli al comando dell'operazione Leonte

La Brigata Alpina “Taurinense” ha ceduto il comando del Contingente italiano in Libano alla Brigata Aeromobile “Friuli” nell’ambito della missione Unifil, la forza di interposizione delle Nazioni Unite schierata nel Libano del Sud. Si tratta della quarta missione in Libano con i colori delle Nazioni Unite, assumendo il comando del settore Ovest di Unifil in cui operano 3.800 Caschi Blu di 16 dei 46 paesi contributori alla missione Unifil di cui fanno parte mille militari italiani.

La cerimonia

Alla presenza dell’Ambasciatrice d’Italia in Libano Nicoletta Bombardiere e delle principali autorità civili e militari locali, con una breve cerimonia presieduta dal capo missione e comandante di Unifi, il Generale di Divisione Stefano Del Col, il Generale di Brigata, Davide Scalabrin, ha ceduto la bandiera delle Nazioni Unite al parigrado Stefano Lagorio. Nel corso del suo intervento, il Generale Del Col ha ringraziato gli Alpini e i Dragoni della “Taurinense” per il “grande lavoro svolto in questo semestre, durante il quale la Brigata ha saputo rimodulare efficacemente le diverse attività operative, sia nel supporto alle Lebanese Armed Forces (Laf), sia nella delicata attività di monitoraggio del cessate il fuoco tra Libano ed Israele, anche durante i difficili momenti di crisi e instabilità nell’intera area mediorentale”. Per il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, i peacekeepers italiani “hanno saputo agire sempre con imparzialità e trasparenza, instaurando rapporti di stima e rispetto con i colleghi delle Laf e guadagnandosi costantemente il consenso unanime delle istituzioni e della popolazione locale, anche mediante la realizzazione di mirati progetti di cooperazione civile-militare”.

Le attività di sostegno alle fasce più deboli della popolazione sono state infatti rese più aderenti alle criticità causate dapprima dall’emergenza sanitaria da Covid-19, e successivamente dal deterioramento del tessuto socioeconomico del Paese. Durante il proprio mandato, lo stretto coordinamento tra la Cellula Cimic (Cooperazione Civile Militare), l’Ufficiale veterinario, la Gender e il Medical Advisor e la componente di Pubblica Informazione, ha consentito di sviluppare progetti mirati al self-sustainability building, come la realizzazione di corsi di imprenditorialità femminile o la costruzione di aree agricole ecosostenibili e autosufficienti, sostenendo quindi in maniera efficace la microeconomia nell’area di responsabilità e consentendo di sviluppare efficaci campagne di comunicazione sul territorio per incrementare le possibilita’ di individuare nuove realta’ con cui replicare i progetti pilota. Il Generale Del Col si è poi rivolto agli uomini e alle donne dalla “Friuli”, esortandoli a “proseguire nel solco tracciato dai precedenti contingenti, operando con equilibrio, professionalità, imparzialità, diplomazia, efficacia, credibilità e rispetto. L’unità operativa della Brigata “Friuli”, sarà costituita dai fanti aeromobili del 66° Reggimento “Trieste”, stanziato presso la Caserma “De Gennaro” di Viale Roma, posti al Comando del Colonnello Marco Licari.