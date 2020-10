Esercito, cambio al vertice del 66° Reggimento Trieste: assume il comando il colonnello Licari

Avvicendamento al comando del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste" di Forlì. Al colonnello Pasquale Spanò è subentrato il pari grado Marco Licari. Originario di Messina, proviene dello Stato Maggiore della Difesa, ha frequentato il 176esimo corso "Certezza" dell’Accademia Militare. È sposato e ha tre figli. Spanò assumerà invece il prestigioso incarico di comandante del Reggimento Allievi Ufficiali all’Accademia Militare di Modena.

Venerdì mattina alla caserma "De Gennaro" si è svolto il tradizionale passaggio della Bandiera di Guerra del Reggimentoalla presenza del Generale di Brigata Stefano Lagorio, nel pieno rispetto delle misure imposte per la prevenzione del contagio da covid-19. Il comandante della Brigata Aeromobile “Friuli” ha espresso "vivo apprezzamento" al colonello Spanò e agli uomini e alle donne dell’Esercito "per la professionalità e la dedizione dimostrata in tutte le attività condotte nell’ultimo anno dal 66esimo reggimento "Trieste".

Il colonnello Spanò lascia il comando dopo un anno di denso di impegni operativi e addestrativi. Il reggimento ha partecipato all’operazione “Strade Sicure” sulla piazza di Roma e continuato a preparare e dispiegare gli assetti di Personnel Recovery nell’ambito della missione Resolute Support in Afghanistan e del bacino del Joint Rapid Responce Forces (Jrrf). Inoltre, l’unità ha preso parte all’esercitazione Airmobile Permanent Training II-2020 e operato in concorso con la Protezione Civile Nazionale nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Spanò ha espresso un sentimento di "profonda gratitudine" al personale militare e civile dell’reggimento.