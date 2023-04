Esibizione della banda e deposizioni di corone, il programma del 25 Aprile di Galeata

Martedì, 25 aprile, dalle ore 10,45, si svolgeranno a Galeata le celebrazione legate all’Anniversario della Liberazione d’Italia. Il programma prevede: alle ore 10,45 il raduno nel giardino del Municipio di Galeata, il saluto del sindaco Elisa Deo, di un rappresentante dell'Anpi e la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti.

Seguirà il corteo con la banda comunale “Alberto Albertini” e la deposizioni di corone alla lapide dedicata a Salvo D’Acquisto, alla lapide in memoria di Aldo Palareti e al Sacrario dei Partigiani nel Cimitero cittadino. Alle ore 14,30, partenza per Villa Raggi (Predappio) e deposizione di una corona presso la lapide di Giuseppe Castellucci. Sosta a S. Zeno per la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti.