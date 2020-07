"Esile e tatuato", i Carabinieri vanno a colpo sicuro: catturato ladro seriale

"Topo" d'appartamento assicurato alla giustizia dai Carabinieri subito dopo aver commesso un furto. Nella rete dei militari della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì è finito un napoletano di 41 anni, residente nel Forlivese e già noto alle forze dell'ordine, che dovrà rispondere davanti al giudice dell'accusa di rapina impropria. I fatti si sono consumati nel primo pomeriggio del 23 luglio scorso. Il soggetto si è introdotto in un'abitazione, mettendo a soqquadro le varie stanze, ma ha dovuto fare i conti con la presenza della proprietaria. Per dileguarsi l'ha spintonata a terra (da qui l'accusa di furto in abitazione trasformatasi in rapina impropria), per poi far perdere le proprie tracce.

E' stata la malcapitata stessa a chiedere l'intervento del personale dell'Arma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Operativa, che, oltre ai rilievi di legge, hanno acquisito la testimonianza della vittima. "Esile e tatuato": grazie ad una dettagliata descrizione del malvivente da parte della donna, i detective hanno intuito chi poteva essere il ladro. Così - in abiti civili - si sono presentati a colpo sicuro nell'abitazione del sospettato. L'individuo è stato sorpreso nelle scale della palazzina dove abita insieme ad una conoscente, anche lei già nota alle forze dell'ordine.

Entrambi hanno riconosciuto chi avevano davanti, tanto che si sono immediatamente voltati per accelerare la fuga. Il 41enne nel frangente si è anche disfatto di una scatolina contenente un braccialetto, risultato poi esser stato rubato poco prima dall'abitazione della denunciante. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altra refurtiva, sottratta nei giorni precedenti e già oggetto di denunce di furto.

Messo alle strette il 41enne ha confessato, fornendo anche elementi utili per recuperare al parco urbano di Forlì una bici da lui rubata qualche giorno prima. All’esito della rapida attività d'indagine, tutto il materiale rubato è stato riconsegnato ai legittimi proprietari. Il giudice (pubblico ministero Laura Brunelli) ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.