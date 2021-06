Enaip, conclusi gli esami di qualifica: 41 futuri elettricisti o idraulici pronti per il mondo del lavoro

Si sono conclusi positivamente gli esami di qualifica presso Fondazione Enaip Forlì, nella sede di via Campo di Marte 166, per i corsi finanziati da Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo rivolti ai ragazzi in obbligo formativo. Dopo un anno particolarmente complicato dovuto all’emergenza coronavirus, durante la quale è stata comunque buona la partecipazione degli allievi sia in formazione a distanza che in presenza, ma solamente per le attività laboratoriali, si sono tenuti a metà giugno gli esami di qualifica per i corsi "Operatore Sistemi Elettrico-Elettronici", "Operatore Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici" e "Operatore Impianti Termoidraulici", tutti di durata biennale per un totale di 2000 ore, di cui una buona parte effettuate in stage presso aziende del territorio.

In tutto sono 41 i ragazzi che hanno ottenuto il certificato di qualifica professionale. Nello specifico 12 nel settore elettrico, 10 in quello termoidraulico e ben 19 nel corso elettronico. Gli esami si sono tenuti nel pieno rispetto delle regole in vigore sull'emergenza covid-19. La qualifica consentirà ai ragazzi, anche a quelli minorenni, di iniziare subito un percorso lavorativo. I corsi di formazione professionale permettono di entrare nel mondo del lavoro direttamente dalla porta principale: sono già diverse, infatti, le richieste delle aziende soprattutto del forlivese e del cesenate (nei settori elettrico, elettronico e termoidraulico) dei nominativi degli allievi qualificati per poterli colloquiare ed eventualmente inserire nel loro organico.