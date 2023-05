Esonda il Montone, precipita la situazione ai Romiti: prima accoglienza al Palazzetto, attivato l'Esercito

Nella prima serata di martedì si è registrata l’esondazione del Montone a valle del ponte di Schiavonia, nell’isolato compreso tra le vie Cormons, Monte San Gabriele, Nervesa, Martiri delle Foibe e vie limitrofe. "Si chiede a tutta la popolazione di questa zona di lasciare le abitazioni e di mettersi in sicurezza - l'appello del sindaco Gian Luca Zattini -. Abbiamo disposto l’apertura del Palazzetto dei Romiti per una prima accoglienza. Diffondete la notizia a più persone possibili residenti in queste vie".

"L’onda di piena è attesa a breve e più prolungata rispetto alle previsioni - prosegue il primo cittadino -. La situazione è precipitata ai Romiti, di la’ dal ponte. Con megafoni stiamo allertando le popolazioni dei quartieri più a rischio, per farli evacuare. È stato allertato anche l’Esercito".