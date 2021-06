Esperti da tutti il mondo a Bertinoro per un convegno sull'infezione del flusso sanguigno

Il Centro Universitario Residenziale di Bertinoro ospiterà il 4 e il 5 luglio esperti di tutto il mondo per un convegno sull'infezione del flusso sanguigno. L'appuntamento, "Bertinoro Meeting on blood stream infection", si terrà in presenza ed on line: è presieduto da Vittorio Sambri, professore associato di Microbiologia all'Università di Bologna e direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia del Laboratorio Unico del Centro Servizi Ausl Romagna, unitamente a Pierluigi Viale, Professore ordinario all'Università di Bologna, che concentra la propria attività di ricerca nella clinica in ambito infettivologico e E.J. Giamarellos-Bourboulis, professore di Medicina Interna e Malattie infettive all'Università di Atene.

Per l'Ausl Romagna interverranno anche il dottor Francesco Cristini, direttore dell’Unità operativa “Malattie infettive” di Forlì-Cesena e il dottor Carlo Biagetti, infettivologo e responsabile del Programma per la “Gestione del rischio infettivo ed uso responsabile degli antibiotici” dell’Ausl Romagna Il key topic, come si deduce dal titolo, sarà l'infezione del flusso sanguigno (Bsi) da parte di microrganismi, una condizione che può portare alla sepsi. Questa condizione ha un alto tasso di mortalità, che aumenta significativamente quando il trattamento antimicrobico appropriato inizia con ritardo. Si prevede un acceso dibattito in quanto gli attuali metodi di coltura per la diagnosi di BSI hanno tempi di risposta lunghi e scarsa sensibilità clinica.

I temi discussi al "Bertinoro meeting on blood stream infection" comprenderanno un ampio panel: patogenesi, epidemiologia e sorveglianza, diagnosi di laboratorio, terapia e prevenzione delle BSI ed i nuovi antibiotici. Si alterneranno sia in presenza che online Speakers e Opinion Leader del settore: Stefania Stefani (Catania), Matteo Bassetti (Genova), Gianluca Ianiro (Roma), Massimo Sartelli (Macerata), Akova Murat (Ankara), Karen Carrol (Baltimora) e moltissimi altri Special guest influenti in campo di infettivologia. I partecipanti avranno la possibilità di seguire l'evento di persona al Ceub Bertinoro con distanziamento e secondo le direttive nazionali oppure ONLINE sulla piattaforma www.proeventifad.it

E’ necessario iscriversi in piattaforma, e successivamente selezionare l’evento scegliendo il Box In-Person (per partecipazione in presenza) oppure il Box Webinar (per partecipazione online). E’ consigliata la partecipazione a tutti i professionisti sanitari che occupano ruoli in Infettivologia, Microbiologia, Virologia, Ematologia, Immunologia Clinica, Farmacologia, Igiene e medicina preventiva. Maggiori informazioni e programma al link: https://www.proeventi.it/events/webinar-bertinoro-meeting-on-blood-stream-infections-2021/