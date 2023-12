Esplorazione di Urano: anche il centro Ciri Aerospace di Forlì coinvolto nell'ambiziosa missione

Un meteorite che minaccia la Terra. Uno scenario al momento remoto, ma possibile. Come fare per evitarlo? Una delle possibili soluzioni è colpire l’asteroide per deviarne la traiettoria. Si tratta della missione Dart, messa a punto dalla Nasa e dall’Esa, alla quale partecipano anche diversi ricercatori del centro Ciri Aerospace di Forlì. È uno dei temi al centro della sesta puntata di Hello World, il nuovo format realizzato per Lepida Tv e prodotto dalla società Fase 3, a cura dell’Agenzia regionale di informazione e comunicazione della Regione, in onda ogni mese sul palinsesto live di LepidaTv www.lepida.tv e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre. La nuova puntata è disponibile a partire dalle 13.30 di venerdì.

Ma a Forlì si lavora anche al progetto Alcor, in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana, per la messa in orbita di diversi nano-satelliti per il monitoraggio costante e preciso degli eventi atmosferici, o ancora la missione Biss, un progetto per creare un servizio internet a copertura globale, o la missione Anime, che visiterà degli asteroidi in prossimità della Terra. Il centro di Forlì è coinvolto anche nella ambiziosa missione su Urano (Uop, Uranus orbiter and Probe), prevista dalla Nasa per l’esplorazione di uno dei pianeti più remoti del sistema solare. L’Agenzia spaziale italiana ha infatti chiesto all’Università di Bologna e ai suoi centri di ricerca di preparare i progetti e le proposte relative agli strumenti che potrebbero essere imbarcati nella missione.