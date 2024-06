Esposizioni e giochi: anche i Lego saranno protagonisti alla Festa Artusiana

Durante la Festa Artusiana, in programma a Forlimpopoli dal 22 al 30 giugno, sarà attiva “Mattoncini in Festa”. Grazie alla collaborazione di Heart4Children con Gruppo Lego per progetti di solidarietà e formazione, Mattoncinoteca4All organizza la prima edizione della festa in cui i volontari di Heart4Children allestiranno una mostra delle loro produzioni nei torrioni della Rocca e verrà inoltre predisposto anche uno spazio gioco per bambini e ragazzi. Tutti coloro che frequenteranno la Mattoncinoteca negli orari di apertura (il sabato dalle 15 alle 17) potranno costruire il loro pezzo originale e chiedere ai volontari di esporlo in occasione della festa Artusiana.

"Siccome la festa è di tutti - spiega il mastro costruttore Filippo Saragoni - abbiamo pensato che sia bello che ciascuno possa costruirne un pezzetto e possa godersi il suo lavoro in esposizione nella splendida cornice dei torrioni della Rocca. Per questo, noi volontari ci mettiamo a disposizione per aiutare nella costruzione di manufatti originali e creativi che andranno ad arricchire la già variegata produzione di Mattoncinoteca4All. Per i bambini sarà una bella soddisfazione fare parte di una mostra e per noi sarà bellissimo valorizzare il loro talento". La partecipazione è gratuita. Negli spazi della Sala Mostre Mario Bertozzi della Rocca per tutta la durata della festa dalle 20 alle 22 saranno esposti i lavori di bambine e bambini e sarà possibile svolgere attività di gioco libero.