Maltrattamenti, per tre volte in un mese ha violato il divieto di avvicinarsi all'ex: espulso

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì ha espulso lunedì un cittadino albanese di 42 anni, accusati di maltrattamenti in famiglia, principalmente ai danni della propria compagna. A causa dei suoi comportamenti violenti l’uomo era stato colpito prima dalla misura cautelare - emessa dall’autorità giudiziaria - del divieto di avvicinamento alla vittima, che aveva violato tre volte in un mese, poi da quella del divieto di dimora a Forlì. Lo straniero, rintracciato dai poliziotti, in esecuzione di provvedimento emesso dal questore Lucio Aprile, è stato condotto al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, dal quale sarà riportato al paese d’origine.