"Esselunga si impegna per assorbire gli esuberi del Crai di via Balzella quando aprirà il suo supermercato"

Esselunga, che entro il prossimo anno si insedierà a Forlì, in via Ravegnana, si è impegnata a valutare di assorbire gli esuberi causati il passaggio del supermercato di via Balzella da Crai al gruppo cinese di Cesena Mood Maison. Lo annuncia l'amministrazione comunale. “Siamo molto soddisfatti della decisione, assolutamente non scontata, presa da Esselunga in merito alla difficile situazione che stanno vivendo i dipendenti Crai di via Balzella” scrivono il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Daniele Mezzacapo.

“Sin da subito, molto preoccupati di quanto stava accadendo ai dipendenti di Crai e alle loro famiglie, ci siamo attivati e abbiamo cercato di trovare una soluzione per far fronte alla problematica di questi lavoratori alle prese con la perdita del loro posto di lavoro - aggiungono Zattini e Mezzacapo -. Siamo contenti di apprendere che il supermercato che si andrà a insediare a Forlì, abbia dato disponibilità per valutare un possibile inserimento del personale Crai che, a seguito del passaggio a Mood Maison del punto vendita di via Balzella, resterà senza lavoro. Gli interessati potranno proporre la loro candidatura per entrare a far parte dello staff del nuovo negozio Esselunga che aprirà a Forlì, sostenere un colloquio di selezione e avere la possibilità di essere assunti al momento dell’apertura”.

In conclusione, Zattini e Mezzacapo: “Esselunga, quindi, si è mostrata disponibile nel farsi carico di una situazione complessa e che altrimenti rischierebbe di mettere in difficoltà, anche dal punto di vista economico, una ventina di dipendenti e le loro famiglie. Questo rappresenta sicuramente un passo avanti per la comunità dei lavoratori di Crai. Una scelta, quella di Esselunga, che condividiamo e appoggiamo. Anzi, una notizia che arriva proprio a ridosso della festività del 1° maggio e che ci consente di sperare in meglio per il futuro dei dipendenti dell’ex supermercato e delle loro famiglie che in questo modo potranno tirare un sospiro di sollievo e guardare avanti con ottimismo”.

La notizia trova però contrariata la delegata sindacale del punto vendita Crai Elisa Mistretta: "Ci sentiamo offesi come lavoratori e lavoratrici del punto vendita Crai di Via Balzella, ad apprendere a mezzo stampa, il giorno prima del 1 maggio, una notizia che non ci dà alcuna garanzia. Diciamo al Sindaco Zattini e al Vicesindaco Mezzacapo 'grazie' ma che avrebbero potuto dircelo personalmente o tramite le nostre organizzazioni sindacali. Li ringraziamo nuovamente ma ci sentiamo di dire che a presentare i curriculum ad una azienda che non si sa ancora quando aprirà possiamo pensarci da soli, alle istituzioni chiediamo ben altro".

E prosegue: "Prima di tutto inchiodare Crai alle sue responsabilità, secondo verificare se la procedura è legittima, terzo lavorare al tavolo istituzionale per assicurare l'occupazione e risarcire chi rischia di perderla, e in ultimo corsie definite con la miriade di supermercati a cui questa amministrazione e le precedenti hanno dato autorizzazione alle aperture e che oggi , rispetto agli esuberi che hanno provocato, devono restituire alla città un impegno serio, non di certo quanto oggi ci viene proposto con tanta enfasi a mezzo stampa".