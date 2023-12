Esselunga, Zattini (Confcommercio): "Vengono sempre effettuati i controlli richiesti dalla legge?"

Si discute ancora del supermercato Esselunga in costruzione in via Ravegnana, angolo con via Bonaparte. Ci sarebbero infatti delle difformità rispetto alla superficie di vendita, secondo quanto evidenziato dal ricorso presentato da Confesercenti. Sul tema interviene Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì: "Siamo contenti dell'arrivo di Esselunga - premette - Avevamo capito che la catena della grande distribuzione vuole bene alla città, avendo donato 75mila euro per gli eventi natalizi". Continuando su questo versante, il direttore di Ascom dichiara che "l'accesso agli atti fatto da Confesercenti è opportuno, perché è riuscito a far emergere una situazione di presunta irregolarità. A fronte di questo rileviamo che sulle strutture medio-grandi non vengono fatti i controlli come in quelle più piccole che a volte non possono aprire per delle minuzie".

Zattini fa notare la recente inaugurazione di Formì, insediamento commerciale vicino al casello dell'A14. "Quello di Confesercenti è stato uno dei pochissimi accessi agli fatti chiesti e ottenuti da un'associazione di categoria. Un'azione che, ribadisco, è stata importante. Ci chiediamo allo stesso tempo se dobbiamo aspettarci delle sorprese riguardanti tutte le ultime aperture di strutture medio-grandi, compreso l’ultimo complesso di Formì. Non è che un accesso agli atti potrebbe far emergere presunte difformità?". Quanto fatto da Confesercenti avrebbe quindi fatto riemergere dalla memoria "un aspetto che non ricordavamo, cioè che l'ultima irregolarità di rilievo per una grande superficie di vendita è relativa alla costruzione del centro commerciale Punta di Ferro, perché la struttura doveva essere realizzata su 14mila metri quadrati, ma venne costruita su 21mila, con tanto di sequestro del cantiere. Solo dopo un anno e mezzo arrivò 'una sanatoria' in consiglio comunale (ai tempi della giunta di centrosinistra guidata da Nadia Masini), con l'approvazione della variante per passare da 14mila a 21mila metri quadrati".

Fu insomma "la politica, allora, a risolvere le cose e a consentire la costruzione di un centro commerciale con una superficie di vendita da 21mila metri quadrati". Le piccole attività, però, "non hanno la forza di questi colossi, e questo ci spinge a porci una serie di domande", continua Zattini. Il ricorso di Confesercenti, dunque, ha fatto ricordare "un altro possibile abuso, quello di Esselunga. certamente di dimensioni diverse rispetto al centro commerciale Punta di Ferro". "Ci viene il dubbio, chi ha aperto in questi anni, e stiamo parlando delle medio-grandi strutture di vendita - conclude il direttore di Ascom Confcommercio - ha avuto i controlli richiesti dalla legge, con la stessa attenzione che viene rivolta alle piccole imprese? Siamo molto preoccupati di questo. Non vorremmo mai scoprire che il livello di attenzione è stato diverso a seconda delle dimensioni delle imprese".