"Esserci sempre", la Polizia di Stato celebra il 171esimo anniversario della fondazione

La Polizia di Stato ha celebrato mercoledì il 171esimo Anniversario della fondazione con una breve cerimonia all’interno della Questura nel corso della quale, alla presenza del questore Lucio Aprile, del prefetto di Antonio Corona, di una ristretta rappresentanza di uomini e donne della Polizia di Stato, è stata deposta una corona d’alloro alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato. "Anche quest’anno il tema celebrativo della ricorrenza è stato “Esserci sempre”, un tema che da più anni si pone alla nostra attenzione e che, seppur racchiuso in due semplici parole, è divenuto il segno forse più caratterizzante della nostra stessa ragione di essere - è stato ricordato -. È la sintesi della quotidianità del nostro impegno, è l’idea del poliziotto al servizio del cittadino. Esserci sempre vuol dire per noi esserci laddove il cittadino ha bisogno di aiuto, sia di fronte alla commissione di un reato, sia quando ha bisogno di soccorso in situazioni difficili. Esserci sempre vuol dire esserci nella consapevolezza delle difficoltà del nostro mestiere caratterizzato dalla necessità di dover prendere spesso decisioni immediate nelle più disparate emergenze sia di polizia giudiziaria che di ordine pubblico, decisioni che saranno poi valutate e giudicate ex post. Il senso di dovere che contraddistingue i “nostri” uomini impone di garantire la maggior sicurezza possibile ai cittadini, cercando di far sì che alla sicurezza reale si affianchi anche quella cosiddetta “percepita”, che è una componente psicologica altrettanto importante".