Estesa anche al Mercato delle Erbe la gratuità del suolo pubblico per i dehors

Ci sarà la gratuità del suolo pubblico per i dehors anche per le circa 10 attività di somministrazione che operano nel mercato delle Erbe di piazza Cavour, di cui una in via di inaugurazione nei prossimi giorni. Lo consentirà una delibera che andrà in votazione al prossimo consiglio comunale, presentata giovedì pomeriggio in commissione.

La delibera allinea il Mercato Coperto alla gratuità del suolo pubblico di cui già godono gli altri esercizi pubblici del resto del centro per effetto della normativa . “La delibera allinea le attività del mercato di piazza delle Erbe, alle altre attività che già non pagano uscendo dalla cancellata”, spiega l'assessora al Centro storico Andrea Cintorino.