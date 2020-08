Estorsione e furto con strappo, era ricercata da due settimane: catturata in zona Portici

La Polizia di Stato ha arrestato una 33enne rumena domiciliata a Savignano sul Rubicone, in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì per le accuse di "estorsione", "rapina" e "furto con strappo". La donna è stata rintracciata da una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio svolto nelle zone prossime alla stazione ferroviaria di Forlì.

Domenica mattina, i poliziotti hanno notato la donna passeggiare nei pressi del centro commerciale Portici, senza apparente meta, poiché i negozi erano ancora chiusi. Hanno pertanto ritenuto di identificarla, così che da un rapido riscontro nelle banche dati delle forze di Polizia è risultato che era ricercata poiché a suo carico pendeva la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice di Forlì su richiesta dalla Procura nell’ambito di un fascicolo d’indagine aperto per fatti avvenuti una quindicina di giorni prima a Cesena.

La misura restrittiva era rimasta ineseguita perché nel frattempo la destinataria, che usa spostarsi frequentemente nell’ambito regionale, bazzicando le zone vicine alle stazioni, aveva comunque lasciato la sua residenza anagrafica di Cesena senza aggiornare l’anagrafe sul nuovo indirizzo. I fatti per i quali la donna è stata arrestata sono avvenuti i primi di agosto vicino la stazione ferroviaria di Cesena, e riguardano i reati di rapina ed tentata estorsione commessi ad danni di un cittadino italiano, e furto con strappo ai danni di un cittadino straniero.

Secondo la ricostruzione operata dai Carabinieri di Cesena che hanno svolto le indagini, il cittadino italiano aveva fatto salire in auto la donna per darle un passaggio fino a Savignano; dopodiché, lei lo aveva minacciato chiedendogli tutto il denaro in suo possesso, affermando che altrimenti lo avrebbe denunciato per molestie sessuali. Secondo quanto ricostruito, l’uomo le ha consegnato 20 euro, poi altri 230 a fronte di nuova minaccia, sperando così di potersene liberare. Ciò nonostante, la donna si era rifiutata di scendere e aveva alzato il livello delle richieste, intimandogli di recarsi al più vicino sportello bancomat e prelevare altro denaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questo punto la vittima si è fatta coraggio e si è ribellata, determinandosi a chiamare il numero di emergenza, guadagnando l’allontanamento della donna che, comunque, aveva trattenuto la somma già estorta. La vittima ha quindi avvisato i Carabinieri che hanno rintracciato la straniera nei pressi della stazione. Durante le fasi della sua identificazione uno straniero si è avvicinato ai militari accusando la donna di avergli poco prima strappato dalle mani 10 euro ed il telefono cellulare, che poi aveva recuperato. Questo secondo episodio, che non era stato ancora denunciato, ha fatto scattare l’ulteriore accusa di furto con strappo. Le risultanze delle indagini sono state quindi raccolte in un fascicolo della Procura, che ha tempestivamente richiesto al gip l’emissione di una misura cautelare, disponendo che l’indagata venisse ristretta ai domiciliari in attesa dei successivi sviluppi investigativi e giudiziari.