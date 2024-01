Nuovo piano di esuberi, l'Electrolux taglia 108 posti di lavoro nello stabilimento di Forlì

Nuovo piano di esuberi allo stabilimento Electrolux di Forlì, con la previsione di uscita di 108 addetti. Nell'incontro che si è tenuto mercoledì scorso a Venezia Mestre, Electrolux ha chiarito le ricadute occupazionali in Italia del nuovo piano industriale di riorganizzazione in atto. A darne notizia sono i sindacati Fim, Fiom, Uilm in un comunicato congiunto. "A Porcia e a Forlì, dove è in corso il contratto di solidarietà, abbiamo un esubero fra gli operai rispettivamente di 95 e di 70 persone; la maggior parte delle eccedenze deriva dal calo dei volumi, mentre circa una decina dal nuovo piano di riorganizzazione. - spiegano le sigle nella nota - Per quanto riguarda gli altri stabilimenti, fra gli operai a Solaro abbiamo 5 esuberi, a Cerreto 13 e a Susegana 17. Quindi in Italia fra gli operai contiamo 199 esuberi. Fra gli impiegati, invece, abbiamo 5 esuberi a Cerreto, 5 Solaro, 30 Susegana, 73 Porcia, 38 Forlì, 13 Pordenone, 10 sales localizzati prevalentemente in provincia di Milano. Quindi in italia fra gli impiegati contiamo 174 esuberi".

Per Forlì significa quindi 108 posti di lavoro in meno, 70 tra gli operai e 38 tra gli impiegati. Electrolux ha dato la disponibilità a escludere i licenziamenti coatti e a gestire le eccedenze attraverso accordi di uscite incentivate e subordinate al criterio della non opposizione individuale, quindi quelle che comunemente vengono dette uscite volontarie. Tuttavia, come sindacato "abbiamo avanzato alcune richieste per cui attendiamo risposte, quali: il ritiro della dichiarazione di esuberi nello stabilimento di Solaro in quanto contraddittoria rispetto alle intese pregresse; l’eliminazione della obbligatorietà dell’uscita per chi può agganciare la pensione; la introduzione del part time volontario e della ricollocazione interna come strumenti alternativi di gestione degli esuberi; l’impegno a incrementare il novero delle postazioni per i lavoratori con ridotte capacità lavorative; l’introduzione dell’outplacement a supporto di chi sceglierà di uscire; la revisione in meglio degli incentivi vigenti con una voce aggiuntiva per chi opta per l’uscita in tempi brevi; il confronto mensile con i delegati di stabilimento su tutti gli aspetti applicativi dell’accordo a partire dalle dinamiche produttive e occupazionali". "Confidiamo che le questioni da noi poste possano ricevere risposta positiva già al prossimo incontro del 5 febbraio".

"In ogni caso diventa sempre più evidente la necessità di aprire un tavolo del settore degli elettrodomestici con il Governo, per salvaguardare la sopravvivenza stessa di un comparto votato alle esportazioni ma oggi in estrema difficoltà a causa sia della contrazione di mercato sia degli incrementi dei costi" concludono i sindacati. "Il governo, come ha sempre fatto, continua a seguire con attenzione la situazione di Electrolux, con particolare attenzione alla realtà del Nord-Est. Essendo friulano so bene quanto Electrolux sia determinante per il nostro territorio e quanto il sito di Porcia sia importante per la nostra economia. Per questo posso assicurare la mia personale disponibilità e quella di tutto il governo a confrontarsi con l'azienda e con i sindacati per arrivare ad una soluzione che tuteli nei modi possibili i lavoratori". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. (Adnkronos)