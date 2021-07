Euro2020, Italia-Inghilterra sul maxischermo: ecco dove

A Predappio è stato installato in piazza Garibaldi, con 120 posti a sedere

Sono due i comuni che hanno confermato il maxi schermo per assistere alla partita Italia-inghilterra. A Santa Sofia è stata installato nell’alveo del fiume Bidente (sotto piazza G.Matteotti) a partire della 20. L'ingresso è gratuito, con 200 posti. Nel rispetto della normativa anti Covid-19 è necessario mantenere il distanziamento interpersonale, portare con se la mascherina e non creare assembramenti. A Predappio è stato installato in piazza Garibaldi, con 120 posti a sedere. La piazza sarà transennata e all'ingresso sarà misurata la temperatura. A Forlì maxischermo all'X-Ray.