Europee, il progetto “Bicicletta della memoria, la via da percorrere” fa tappa a Forlì

Oggi 18 maggio a Forlì farà tappa il ciclista della memoria. L’iniziativa rientra nel progetto della “Bicicletta della memoria, la via da percorrere”, che ha ricevuto anche il Patrocinio del Parlamento europeo, é partita il 9 maggio e si concluderà il 31 maggio e coinvolgerà con una tappa anche la città di Forlì.

I promotori dell’iniziativa sono: Movimento Europeo, Movimento Federalista Europeo, Gioventù Federalista Europea, Istituto Spinelli, Ecomuseo della Resistenza del Mortirolo, che per sollecitare la partecipazione al voto europeo, hanno lanciato una significativa iniziativa denominata “La bicicletta della memoria, la via da percorrere” per diffondere, soprattutto tra i cittadini, la necessità di aderire alle prossime elezioni europee.

Giovanni Bloisi, noto come “ciclista della memoria”, di Varano Borghi (Varese), ha con entusiasmo accettato di portare in giro per l’Italia, con la sua bicicletta, la “memoria europea” nata a Ventotene, percorrendo l’Italia con diverse tappe. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Giovanni Bloisi l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Al merito della Repubblica italiana.

La bicicletta europea è partita il 9 maggio (Festa dell’Europa) dall’isola di Ventotene e arriva il 31 maggio alle Alpi, al passo del Mortirolo (Alpi lombarde), con un percorso di 17 tappe. In ogni città di tappa si terranno eventi pubblici per proporre, con il “ciclista”, diverse iniziative partendo dalla memoria dell’unità europea.

Dopo aver fatto tappa a Rimini venerdì 17 maggio, Giornata internazionale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia, presso il bagno Community 27, lungomare Tintori n. 32/A, è ripartito alla volta di Forlì. Con l’occasione ha svolto un momento di dibattito sui diritti e il futuro dell’Europa, con la partecipazione della vice sindaca di Rimini Chiara Bellini, interventi di Marco Tonti, presidente Arcigay “Alan Turing" di Rimini, Fiab Rimini, Giovanni Bloisi il “ciclista della memoria”, Marco Celli e Valentina Maestri del Movimento Federalista Europeo e Alessandro Romano di Futuro Verde A.P.S. Moderatrice dell’incontro Damiana Bertozzi.

Sabato 18 maggio la Gioventù Federalista Europea accoglierà al Local EYE di Forlì il "ciclista della memoria" Giovanni Bloisi per chiacchierare con i migliaia di giovani presenti delle elezioni imminenti e del viaggio da Ventotene al Mortirolo che Giovanni sta compiendo per sensibilizzare al voto. Durante l'evento verrà presentata la campagna Panchine Europee in ogni Città, che la GFE promuove dal 2021 e all'interno della quale sono state realizzate più di 130 panchine.

Domenica 19 maggio Giovanni Bloisi ripartirà con destinazione Bologna, alle ore 10.00 presso il parco della Primavera Europea, Via Europa 7 Forlì, dove è installata una panchina europea, inaugurata lo scorso ottobre. Il Movimento Federalista Europeo di Forlì, sez. Nazario Sauro Bargossi, il comitato di quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano e l’Associazione Mazziniana Italiana sez. Giordano Bruno di Forlì invitano cittadini ed associazioni ad essere presenti per ringraziare e dare tutto il loro supporto a Giovanni Bloisi e alla sua straordinaria impresa.

"Le elezioni europee del 6-9 giugno saranno un appuntamento importantissimo, poiché è in gioco il futuro dell’Unione Europea, in un mondo che sta affrontando sfide epocali: rivoluzione climatica, squilibri economico-sociali-territoriali, la rivoluzione digitale, la guerra e i confini della nostra Unione".