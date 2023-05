Eurovita commissariata, bloccate le polizze: “Erano i risparmi di una vita, ho paura di perdere tutto”

“Erano i risparmi di una vita, messi da parte giorno dopo giorno, per cercare di avere un futuro più tranquillo. Ma ora sto perdendo le speranze di riaverli”. C’è preoccupazione, mista a rassegnazione, nel racconto di una risparmiatrice forlivese che ha sottoscritto una polizza assicurativa con Eurovita, la compagnia messa in amministrazione straordinaria dal ministero dell’Impresa e del made in Italy su proposta dell’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, dopo il commissariamento avvenuto nel mese di febbraio. Una decisione che ha determinato il blocco dei riscatti delle polizze fino al 30 giugno e che riguarda migliaia di risparmiatori in tutt’Italia: solo a Forlì si contano oltre 80 reclami arrivati agli sportelli di Federconsumatori.

“Ho attivato una polizza con Eurovita nel 1994, su proposta dell’allora Cassa dei Risparmi di Forlì - continua la testimonianza - pagando un premio annuale di circa 750 auro, inizialmente pari a un milione e mezzo di lire. Mi era stato detto che era una operazione conveniente, perché l’importo versato si poteva anche detrarre dalle tasse in dichiarazione dei redditi. Mi sono fidata e ho sempre fatto i versamenti richiesti”.

Tutto fila liscio fino a quando, nel mese di dicembre, la signora riceve una comunicazione da parte della compagnia assicurativa che le propone di riscattare i versamenti e di chiudere la polizza. “Mi è stato offerto anche un bonus - racconta - ma l’assicurazione non l’ho chiusa perché non ne vedevo il motivo, era un modo per mettere da parte i miei risparmi”.

Poi a marzo l’amara sorpresa. “Non riuscivo più a ricevere le comunicazioni da parte della compagnia - prosegue la signora, 57 anni e un lavoro da dipendente - allora sono entrata nel sito di Eurovita per scaricare la documentazione fiscale e ho scoperto che i riscatti erano stati bloccati, prima fino al 31 marzo e poi fino al 30 giugno. Nel mio caso si tratta di una cifra contenuta, circa 9 mila euro, perché in questi anni mi sono trovata costretta per motivi famigliari a fare due riscatti, da 5 e 6 mila euro. Diversamente rischierei di perdere oltre 20 mila euro. Mi sono rivolta a Federconsumatori per avere qualche speranza di riaverli”.

Sono oltre un’ottantina le segnalazioni, come questa, arrivate a Federconsumatori, da parte di cittadini che hanno affidato a Eurovita i risparmi di una vita. “Abbiamo avuto più di 250 contatti, tra comunicazioni via mail e presenze allo sportello, per un totale di circa 80 segnalazioni solo nel forlivese - dice Milad Basir, presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena -. Siamo e saremo al fianco dei risparmiatori ai quali garantiamo la nostra presenza e la nostra tutela”.

Vista la forte preoccupazione, è stata programmata da Federconsumatori un’assemblea pubblica mercoledì 3 maggio alle 16, nella sede delle Cgil di via Pelacano. “Siamo valutando la possibilità di una class action in rapporto al numero delle segnalazioni - prosegue Basir - al momento non escludiamo nulla”.

Le assemblee si tengono: a Forlì mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 16.00 presso sala Lama Cgil Via Pelacano 7 Forlì; a Cesena giovedì 4 maggio 2023 alle 16.00 presso il salone della Cgil Via Plauto 90 Cesena .