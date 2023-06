Eurovita, i riscatti delle polizze slittano a settembre. Cinque big delle assicurazioni in campo per il salvataggio?

Eurovita, la compagnia assicurativa attualmente sotto amministrazione straordinaria, ha tenuto un incontro con le associazioni dei consumatori al fine di fornire aggiornamenti sullo stato dell'azienda e discutere possibili soluzioni per i sottoscrittori delle polizze. Durante l'incontro, Alessandro Santoliquido, Amministratore straordinario di Eurovita, ha ribadito che in nessuna delle ipotesi di chiusura della vicenda, anche la peggiore, i sottoscrittori delle polizze subiranno perdite significative. Sono state evidenziate la buona qualità degli attivi di Eurovita, che consistono in investimenti in titoli di stato italiani ed esteri con alto rating di merito creditizio. Tuttavia, per quanto riguarda i possibili riscatti, si prevede uno slittamento della data di giugno a settembre.

L'aspetto più rilevante dell'incontro riguarda l'ipotesi prospettata di coinvolgere le cinque compagnie assicurative più importanti del sistema (IntesaVita, PosteVita, Generali, Unipol, Allianz) per ricapitalizzare Eurovita e procedere successivamente alla distribuzione del patrimonio, escludendo le polizze Unit Linked.

Un altro impegno importante assunto dall'Amministratore straordinario riguarda la richiesta rivolta a Ivass di ottenere una deroga al blocco dei riscatti per i risparmiatori delle zone alluvionate che desiderano valorizzare i loro investimenti.

Inoltre, per coloro che hanno in corso il pagamento dei premi ricorrenti, è stata concessa la possibilità di sospendere il pagamento senza ulteriori oneri o penalità, con la possibilità di riprendere i versamenti in un secondo momento. Tuttavia, nel caso delle polizze temporanee caso morte, in cui la compagnia assicurativa interviene in caso di sinistro, i clienti dovranno continuare a pagare i premi.

“Nell’incontro - spiega Stefania Battistini, responsabile di Adiconsum Romagna - è stato posto all'Amministratore straordinario, l'improrogabile necessità di ottenere garanzie sulle prestazioni per gli assicurati, di comprendere come garantire l'operatività della piattaforma Eurovita per i sottoscrittori delle polizze Unit Linked e di ottenere informazioni dettagliate sulla composizione delle gestioni separate. Siamo impegnati nel mettere definitivamente in sicurezza i 350.000 risparmiatori che hanno sottoscritto le polizze presso Eurovita. Nel frattempo, invitiamo i risparmiatori interessati a recarsi presso gli sportelli di Adiconsum Romagna per informarsi sulle implicazioni della possibile cessione della compagnia e sui rischi connessi agli sviluppi di Eurovita".