Due edifici in centro storico a rischio crollo, evacuati una famiglia e 4 studenti universitari

I vigili del fuoco hanno proceduto all'evacuazione di 2 edifici in corso Garibaldi, uno addossato all'altro, nella parte terminale del corso, nei pressi della porta di Schiavonia, per rischi di cedimenti strutturali. Le squadre dei pompieri e la Polizia Locale nella tarda serata di ieri, mercoledì, hanno eseguito lo sgombero: in totale si tratta di 7 unità immobiliari che sono state dichiarate inagibili, non tutte abitate.

L'evacuazione forzata ha comunque permesso ai residenti di raccogliere i beni necessari al loro soggiorno fuori casa e indirizzati ad un luogo di accoglienza temporaneo. Si vanno così ad aggiungere ai 12 nuclei famigliari (26 persone) sfollate nel cuore della notte in via Locchi, per la creazione di una voragine ai piedi del loro condominio. Circa la metà della carreggiata di corso Garibaldi è stata transennato, ma il passaggio dei veicoli è comunque garantito.

L'evacuazione è partita dopo l'esame dei tecnici strutturalisti dei vigili del fuoco che in due palazzine antiche adiacenti una all'altra, in corso Garibaldi, hanno notato crepe e lesioni necessitanti di un approfondimento tecnico. Uno degli stabili già all'indomani dell'alluvione aveva visto gli infissi della vetrina al piano terra piegarsi verso la strada, con il vetro che era andato in frantumi.

Alla luce di questa decisione si è quindi proceduto all'evacuazione di una famiglia composta da 4 persone, con due bambini piccoli di 4 e 6 anni, che sono stati trasferiti in un hotel di Castrocaro (località dove lavora il padre e quindi senza arrecare ulteriore difficoltà dal punto di vista lavorativo). Sgomberati anche 4 studenti universitari fuori sede, che hanno provveduto in modo autonomo a trovare un altro alloggio temporaneo. Ci saranno ora verifiche più approfondite sullo stato degli edifici per verificare gli interventi necessari di ripristino.

