Forte perdita d'acqua mette a rischio l'appartamento: evacuata una famiglia

I Vigili del Fuoco, insieme alla Polizia Locale, hanno dichiarato inagibile un appartamento in una palazzina al civico 1 di via Isonzo

Una consistente perdita d'acqua dai piani superiori. E' questa la causa per la quale i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale hanno dichiarato inagibile un appartamento in una palazzina al civico 1 di via Isonzo. Secondo quanto ricostruito, le forti infiltrazioni d'acqua nell'impianto elettrico hanno reso indispensabile per la sicurezza della famiglia residente dapprima la disattivazione immediata della rete elettrica. Il nucleo familiare, di quattro persone, è stato evacuato per motivi di sicurezza. Gli agenti della Polizia Locale hanno chiesto l'ausilio dei Servizi Sociali che hanno provveduto a sistemare la famiglia in un luogo idoneo.

Il problema, inizialmente meno rilevante, era stato già rilevato da una quindicina di giorni dai residenti tanto che si poteva notare nei muri sia una leggera perdita d'acqua sia la comparsa di muffe, ma purtroppo non era stato possibile entrare nell'appartamento da dove è partita la perdita d'acqua per delle verifiche a causa dell'assenza degli affittuari. I vigili del fuoco hanno poi intimato ai proprietari dello stabile anche la messa in sicurezza dell'androne in quanto si erano formati dei buchi.

Foto di repertorio