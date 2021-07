Evade dai domiciliari e cerca rifugio dalla madre: arrestato dopo aver aggredito con calci e pugni i poliziotti

La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne residente a Forlì con le accuse di "resistenza con lesioni aggravate contro pubblico ufficiale", commesso in occasione del suo rintraccio avvenuto in città a seguito di accertamento svolto a casa della madre finalizzato alla sua cattura poiché ricercato in quanto evaso dagli arresti domiciliari da una comunità situata nel ravennate.

L’uomo si era allontanato una settimana fa dalla comunità dove era stato collocato una volta scarcerato dopo un lungo periodo detentivo comminato per reati commessi in danno dei familiari. Dopo avere peregrinato in diversi luoghi della Romagna, si è recato a casa della madre, dove ha trascorso la notte.

La donna, impaurita dal suo carattere violento, che già a suo tempo fu causa del suo arresto da parte delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, ha avvisato la Polizia della presenza del giovane, temendo che questi al suo risveglio la aggredisse, così come già avvennuto in passato.

Quando gli agenti delel Volanti sono entrati in casa il giovane stava dormendo. Alla vista dei poliziotti si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni, procurando ad un agente contusioni guaribili in 5 giorni di prognosi. L’arresto è stato convalidato sabato mattina, così come richiesto dal pubblico ministero Federica Messina. Il giudice Elisabetta Giorgi ha disposto che venisse condotto in carcere, applicando la misura cautelare detentiva.