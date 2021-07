Evade dai domiciliari per potare alcune piante del giardino condominiale: denunciato

Un 46enne residente in città, destinatario di provvedimento giudiziario di detenzione domiciliare, è stato denunciato per minaccia ed evasione, all’esito di un intervento della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. La Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione con la quale veniva riferito che il soggetto, invece di restare in casa, stava potendo alcune piante del giardino condominiale, senza che peraltro ne avesse competenza e ve ne fosse la necessità.

Gli agenti sopraggiunti per verificare la situazione segnalata, hanno trovato l’uomo all’esterno del suo appartamento, quindi in violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento restrittivo; l’uomo, non pago, ha anche inveito contro gli agenti con alcune minacce, che gli sono costate la denuncia.