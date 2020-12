Evade dalla struttura socio riabilitativa: arrestato mentre attendeva di salire sul treno

Si è allontanato da una struttura socio riabilitativa del Forlivese, dove si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Un 33enne è stato arrestato mercoledì scorso dai Carabinieri di Meldola per evasione. Gli uomini dell'Arma si sono attivati nelle ricerche a seguito di una telefonata di un'operatrice sanitaria: in prima battuta le "gazzelle" hanno pattugliato le zone limitrofe alla struttura, estendendo poi il raggio dell'attività alle adiacenti fermate di mezzi pubblici e quindi nella più vicine stazioni ferroviarie del Forlivese. L’intuizione si rivelava esatta: infatti dopo aver ispezionato i vari locali d’attesa ed interagito con gli agenti della Polfer, lo hanno rintracciato all’entrata della stazione di Forlì. Qui l'arresto per evasione.