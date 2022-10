Evade ripetutamente dai domiciliari per andare a "saccheggiare" le abitazioni del quartiere: arrestato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio del 28 settembre, i carabinieri del Comando Compagnia di Meldola hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un cittadino meldolese, in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui il ragazzo era già sottoposto.

In base alla ricostruzione dei Carabinieri, l giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, benché sottoposto al regime degli arresti domiciliari nel comune di Meldola, nelle ultime settimane ha violato ripetutamente le prescrizioni impostegli dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria uscendo di casa per continuare a commettere reati nelle vicine abitazioni del quartiere. Durante le evasioni, infatti, il giovane meldolese faceva irruzione nelle abitazioni che incontrava nel suo cammino con lo scopo di sottrarre tutto ciò che riteneva di suo interesse. A volte, sorpreso dai proprietari, si dava alla fuga; altre volte, invece, riusciva nel proprio intento.

Le continue incursioni nelle abitazioni del giovane evaso hanno destato non poca preoccupazione tra i residenti del quartiere ed attivato l’Arma. L’azione risoluta dei carabinieri, insieme al consueto e fattivo supporto dell’Autorità giudiziaria, ha consentito di arrestare nuovamente il ragazzo per i reati di evasione, furto e violazione di domicilio e garantirne, questa volta, la detenzione in carcere.