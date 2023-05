Auto sospetta fuori l'ufficio postale, il prelievo al bancomat gli costa l'arresto: ha evaso i domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne forlivese per il reato di evasione, e denunciato in stato di libertà due persone che erano in sua compagnia, l’uno per avere fornito false generalità e commesso resistenza a pubblico ufficiale, l’altro per la detenzione di uno oggetto atto a offendere all’interno della sua auto. In particolare, nella nottata tra venerdì e sabato, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio l’attenzione degli agenti di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato è stata catalizzata da alcuni soggetti che si trovavano in prossimità di un ufficio postale.

Due si trovavano a bordo di un veicolo parcheggiato vicino al bancoposta, mentre un terzo soggetto stava cercando di fare una operazione di prelievo. Quest’ultimo era un volto noto alle forze dell'ordine, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in città e oggetto di svariati controlli nella sua abitazione proprio da parte degli stessi agenti impegnati nel servizio di pattugliamento, che quindi non hanno esitato un attimo a fermarsi per verificarne la posizione. L'uomo, 34 anni, è risultato aver evaso dagli arresti domiciliari.

Le attività di controllo sono state estese anche agli altri due individui, uno dei quali ha iniziato a dare in escandescenza rifiutandosi di fornire le generalità, per poi fornirle addirittura false, mentre l’altro – proprietario del veicolo – pur mostrandosi collaborativo, non ha saputo fornire alcuna legittima motivazione in riferimento al possesso di una accetta da boscaioli che custodiva sotto il sedile, emersa durante la perquisizione sul posto.

L’operazione si è quindi conclusa con l’arresto dell’individuo evaso e la denuncia in stato di libertà degli altri due soggetti per i reati evidenziati durante il controllo. Sabato mattina il giudice ha accolto la richiesta di convalida della Procura e condannato l’evaso alla pena di un anno e un mese di reclusione, ripristinando la misura cautelare domiciliare ancora in atto per un altro procedimento penale.