Si trovava a spasso anzichè in casa ai domiciliari: finisce nei guai

E' evaso dagli arresti domiciliari. A finire nella rete dei Carabinieri della Compagnia di Meldola è stato un ventenne. Gli uomini dell'Arma, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, l'hanno sorpreso venerdì pomeriggio fuori dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari per aver commesso reati contro la persona. Avendo inosservato le disposizioni imposte circa gli obblighi imposti per la permanenza domiciliare, in particolare il divieto di allontanarsi dal domicilio dove stava scontando la pena, il soggetto è stato segnalato alla Procura di Forlì-Cesena per aver commesso il reato di evasione.