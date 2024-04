Pagano in contanti per 100mila euro e finiscono nel mirino della Guardia di Finanza. Nei guai anche un imprenditore edile

Undici persone sono state sanzionate dalla Guardia di Finanza di Forlì per aver pagato in contanti una serie di lavori edili oltre i limiti di legge consentiti. Le Fiamme Gialle hanno rilevato le infrazioni alla normativa antiriciclaggio al termine di un controllo fiscale svolto nei confronti di una società edile che opera nel Forlivese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'impresa nel biennio 2020-2021, pur avendo fatturato lavori di muratura per oltre 850mila euro, non aveva tuttavia presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, evadendo così oltre 230mila euro.

Nel corso dell’ispezione, le Fiamme Gialle hanno constatato che il titolare - un 32enne di origine est europea - si era anche sottratto agli obblighi di tenuta della contabilità e, per questo, è stato denunciato alla Procura con l'accusa di "omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili". Incrociando i dati delle fatture emesse e verificandone l’esattezza presso i rispettivi clienti, i Finanzieri hanno appurato che una decina di essi - per lo più operanti nello stesso settore - avrebbero saldato i lavori di manodopera pagandoli più volte in contanti nel corso del tempo per una cifra complessiva vicina ai 100mila euro, così contravvenendo al divieto di trasferimento del denaro contante oltre la soglia dei tremila euro all’epoca vigente.

La norma, infatti, pone limitazioni all’uso del denaro contante anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla predetta soglia (attualmente fissata in 5 mila euro), che tuttavia appaiono artificiosamente frazionati e, in tal senso, considera responsabile, assieme al soggetto che ha effettuato il trasferimento, anche colui che ha acquisito i valori trasferiti, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere il fine della legge. Le undici persone, pertanto, sono state segnalate alla magistratura per l’avvio del procedimento di irrogazione delle relative sanzioni amministrative.