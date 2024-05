Eventi e workshop al Campus di Forlì: si parla di giovani e lavoro

Tra gli eventi dell’Eye Forlì 2024, evento organizzato da Unibo – Campus di Forlì che si svolgerà nel fine settimana, si parlerà anche di lavoro. Sabato 18 maggio, dalle 15 alle 17 CGIL e UDU-Unione degli Universitari si ritroveranno in un panel per affrontare i temi del lavoro, precarietà, disagio psicologico, formazione e politiche per i giovani. Si partirà analizzando i dati della ricerca “Neet. Tra disuguaglianze e divari. Alla ricerca di nuove politiche pubbliche per i giovani” promossa da CGIL Nazionale, Action Aid e UDU, ricerca che sarà un un’occasione per creare uno spazio di confronto tra ǝ partecipanti, le realtà che hanno costruito la ricerca e i gruppi che portano avanti le rivendicazioni della Generazione Z anche all’interno del contesto universitario. L’obiettivo principale è quello di una campagna informativa per rimettere al centro dell’agenda politica e del dibattito pubblico la questione giovanile, portando all’attenzione le rivendicazioni delle nuove generazioni, tra cui i temi del disagio psicologico e del benessere giovanile.

"Inoltre vorremmo focalizzarci su come è cambiato il rapporto delle nuove generazioni con il lavoro, sulla necessità delle ragazze e dei ragazzi di avere un lavoro stabile e dignitoso, sulla formazione dei giovani per l’entrata nel mondo del lavoro e quali sono le opportunità e prospettive future delle politiche pubbliche rivolte alle e ai giovani in Italia. L’evento ci permetterà anche di affrontare alcuni temi tra cui la cosiddetta “fuga dei cervelli”, le “grandi dimissioni” e il tema della mancanza di figure professionali in diversi settori lavorativi, andando oltre i facili slogan e approfondendo invece la condizione reale delle giovani generazioni" si legge in una nota.

L’evento è gratuito, ci vediamo sabato 18 maggio dalle ore 15 alle 17 nell’Aula 16 del Teaching Hub del Campus di Forlì, via Filippo Corridoni 20. Per partecipare alle giornate di EYE Forlì prenotazioni al link https://ticket.fondazionealmamater.it/fam/eyeforli/