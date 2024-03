Il ventennale del "Morgagni-Pierantoni": festa in musica e convegno per salutare l'importante traguardo

Forlì si prepara a celebrare il ventennale dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Era il 17 gennaio 2004 quando ci fu la cerimonia inaugurale alla presenza dell'ex ministro della Salute Girolamo Sirchia, dell'ex governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani e dell'ex assessore regionale alla Sanità Giovanni Bissoni, dell'ex direttore generale dell'Ausl di Forlì Massimo Pieratelli, e dell'allora sindaco Franco Rusticali. Per festeggiare l'anniversario, la Direzione generale dell'Ausl Romagna e il Comune di Forlì hanno organizzato alcune iniziative, aperte alla cittadinanza.

Giovedì 4 aprile, alle 21, è in programma una serata musicale al Naima Club, con ingresso ad offerta libera (il ricavato della serata verrà devoluto per l’acquisto di un defribillatore per la città di Forlì). La direzione artistica è a cura di Fabio Tarantino, responsabile della Unità di Emodinamica di Forlì-Cesena, che introdurrà la serata insieme a Cristiano Colinelli. Dopo il saluto di benvenuto della Direzione ospedaliera, è prevista l'esibizione degli Effetti Collaterali. Sono attese inoltre le esibizioni di Dario Bettini, Aldo Troiano e la sua "Torneremo a danzare" scritta ai tempi del lockdown, e dei Doors to Balloon and guests.

Venerdì 5 aprile, alle 10, il Salone comunale di Forlì ospiterà un convegno, moderato dal direttore dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" Giorgio Martelli, che sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Gian Luca Zattini e del direttore generale dell'Ausl Romagna Tiziano Carradoni. Il primo intervento sarà di Gabriele Zelli che racconterà "La storia dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Venerino Poletti, direttore dell'Unità operativa di Pneumologia Interventistica, parlerà dell'area medica specialistica.

"Lo sviluppo della chirurgia robotica" sarà al centro dell'intervento del professor Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia generale e terapie

oncologiche avanzate, mentre la direttrice dell'Unità operativa di Chirurgia Senologica Forlì-Ravenna, Annalisa Curcio, parlerà dell'area chirurgica e dell'orientamento oncologico. "L'area internistico-cardiologica e il Pronto Soccorso" sarà l'argomento trattato da Marcello Galvani, direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia, mentre "La diagnotica per immagini" sarà al centro del focus di Emanuela Giampalma, direttrice dell'Unità operativa di Radiologia. Giuseppe Benati, direttore dell'Unità operativa di Geriatria, parlerà de "I percorsi con il territorio per la continuità assistenziale".

Sarà a cura di Mauro Taglioni, direttore della Direzione Assistenziale Aziendale, il focus sullo sviluppo delle professioni sanitari nel territorio forlivese, mentre Franco Stella, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia Toracica Romagna, parlerà del "rapporto con l'università". "La relazione con l'Irst per l'assistenza e la ricerca" sarà il tema affrontato da Federica Matteucci, direttrice dell'unità operativa di Medicina Nucleare Romagna - Irst.

"Ospedale e Ccm" sarà l'argomento trattato da Gabriella Fabbri, presidente del Comitato Consultivo Misto Forlì, mentre il presidente della Fondazione Carisp, Maurizio Gardini, argomenterà sugli investimenti per la saluti fatti dalla Fondazione stessa. Chiuse il convegno il direttore generale dell'Ausl Romagna Carradori con "Il ruolo dell'ospedale di Forlì nella rete dell'Ausl Romagna".